Легкости перевода. Мужская сборная России начала первый сбор

Наша национальная команда собралась в подмосковном Звенигороде.

За последний год в жизни сборной произошло множество разных событий. Но, как и прошлым летом, Велимир Петкович решил провести летний лагерь, пригласив в него молодых гандболистов. Местом проведения сбора было выбрано Подмосковье, но не привычная всем федеральная база в Новогорске, а загородный отель неподалеку от Звенигорода. Основная сборная здесь впервые, но инфраструктурой главный тренер доволен, все необходимое для подготовки есть.

Давление есть, сомнений нет

Петкович, по собственным словам, впервые за многие годы провел полноценный отпуск и полон энергии. Настроение у специалиста отличное, несмотря на повязку на правой руке. «Что случилось? Немного побил игроков», — отшучивается Велимир на вопрос о травме. И тут же поясняет, что просто перенес давно планировавшуюся небольшую операцию на ладони.

На первый с апреля сбор вызваны 22 игрока, среди них 10 дебютантов. По понятным причинам отсутствуют европейские легионеры, а представителей чемпиона страны «Чеховских Медведей» не отпустил клуб. Как говорит Петкович, это проблема, но зато свой шанс получили молодые гандболисты.

— Мне хотелось познакомить их со своими требованиями, системой, вывести на новый уровень, — отмечает после первой тренировки главный тренер. — Понимаю, что некоторые ребята так раньше никогда не тренировались, но мне не трудно объяснять. Здесь выше интенсивность, затрачивается больше энергии. И в итоге игроки сделали все, что я хотел. Неправда, что в стране нет талантов. Они есть, их нужно правильно развивать.

Сбор, продлится 10 дней. После него игроки разъедутся по клубам, а Петкович останется в России. В его планах посетить предсезонный турнир в Ставрополе и посмотреть все матчи Спартакиады, мужской гандбольный турнир которой пройдет в Чехове во второй половине августа.

— На меня в Германии было много давления, в том числе и со стороны журналистов, — говорит Петкович. — Им непонятно, почему я, немецкий гражданин, все еще здесь. Но у меня не было сомнений, вопрос, уезжать или оставаться, передо мной не стоял. Это мои игроки, наша большая семья, и я их не оставлю. Буду работать, пока федерация верит в меня, а я в команду. Контракт у меня до 2024 года.

Велимир Петкович. Дмитрий Христич/ФГР

Импровизации от капитана

По среднему возрасту нынешний созыв команды очень молод. На фоне партнеров, многим из которых по 19-20 лет, капитан сборной Даниил Шишкарев выглядит настоящим динозавром. Но сам он относится к этому философски.

— Не ощущаю себя ветераном, наоборот, рядом с молодыми ребятами чувствую себя так, будто я в их возрасте, — смеется Шишкарев. — Мы еще договорились с Петковичем: если я остаюсь в российской лиге, то летом буду на сборе. Никогда не отказываюсь от приглашений в сборную. Пока позволяет здоровье, буду приезжать.

Помимо прочего, у Шишкарева, недавно перешедшего из «Чеховских Медведей» в ЦСКА, на этом сборе есть еще одна важная роль — переводчика. Даниил немало поиграл в Европе, в том числе в Македонии, и понимает сербский, на который регулярно переходит Петкович. Хотя иногда, как признает сам Даниил, приходится импровизировать и для краткости заменять несколько иностранных слов одним крепким русским. Петкович против такого подхода не возражает.

Игр по ходу нынешнего сбора у гандболистов не предусмотрено. Но для Шишкарева это не проблема.

— С мотивацией полный порядок, — отмечает капитан. — Мы даже в такой ситуации не должны бросать подготовку сборной. Все это рано или поздно закончится, и мы должны как минимум оставаться на своем уровне.

К тому же совсем без матчей национальная команда не останется. В октябре у нее запланирован сбор, который, вероятно, пройдет в Минске. В его рамках будут проведены две товарищеские встречи с белорусами. А в декабре сборная России может отправиться на сбор в Китай. Там тоже будет возможность получить игровую практику.