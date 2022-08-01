Допинг у звездного гандболиста ЦСКА. Кто виноват и почему отстранение всего на три месяца?

Федерация и клуб осудили Дмитрия Киселева, сдавшего положительный тест на кокаин.

Российское антидопинговое агентство обнародовало информацию о дисквалификации на три месяца гандболиста ЦСКА и сборной России Дмитрия Киселева. 27-летний правый полусредний наказан за положительную пробу на кокаин, которая была выявлена после ответного полуфинального матча OLIMPBET Cуперлиги с «Пермскими медведями», который состоялся в Москве 14 мая. «По данному факту клуб провел внутреннее разбирательство, — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА. — По его итогам Дмитрий был отстранен от тренировочного процесса. Дисквалификация вступила в силу с даты уведомления спортсмена о возможном нарушении им антидопинговых правил, а именно — с 8 июня 2022 года».

Соревновательная проба

22 и 28 мая Киселев участвовал в финальной серии против «Чеховских медведей» и был одним из самых результативных в составе армейцев. Игрок выступает за ЦСКА с 2021 года, а до этого в составе «Чеховских медведей» выиграл два титула чемпиона страны (2020, 2021) и Кубок России (2020, 2021). В составе сборной России Киселев принял участие в трех чемпионатах мира (2017, 2019, 2021). А в 2019 году становился победителем Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара». То есть это один из самых известных и опытных отечественных гандболистов.

— Мы, безусловно, сожалеем о случившемся, — заявил официальному сайту ФГР Сергей Шишкарев, президент Федерации гандбола России. — Киселев — ведущий игрок ЦСКА и сборной России, с которым и клуб, и национальная команда связывают большие надежды. Профессионал должен уметь вести себя соответствующим образом как на спортивной площадке, так и за ее пределами. Вне всяких сомнений, он подвел команду, партнеров, а также весь российский гандбол. Это большой урок не только гандболистам, но и всем, кто связал свою жизнь с профессиональным спортом. Надеюсь, Дмитрий со своей стороны тоже сделает соответствующие выводы.

Дмитрий Киселев (в красной майке). Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Представитель РУСАДА Валерия Герман в интервью РИА «Новости» рассказала, что проба у гандболиста была соревновательная, однако концентрация вещества и объяснения спортсмена свидетельствуют об использовании наркотика во внесоревновательный период. Поэтому было решено, что употребление запрещенной субстанции, вызывающей зависимость, не повлияло на спортивный результат и возможен минимальный срок наказания — три месяца. До 2021 года Киселев мог бы схлопотать два года дисквалификации, но в новой редакции Всемирного антидопингового кодекса содержатся очень серьезные послабления для тех, кого ловят на «рекреационных наркотиках».

Как молотком по голове

Тем не менее в этой истории есть и моральный аспект. Когда спортсмен высокого уровня наказывается за применение наркотиков — это ужасный пример для молодых спортсменов. «У нас никогда такого не было, — сказал ТАСС знаменитый гандбольный специалист Евгений Трефилов. — Я могу поручиться за своих игроков, в России в женском гандболе таких случаев не было. Дисквалификации за мельдоний были, но кокаин — это вообще, озвереть можно. Эта новость как молотком по голове, ни в какие ворота не лезет».

— Наш клуб чтит и уважает принципы честных соревнований и чистого спорта, — заявил исполнительный директор ЦСКА Игорь Левшин. — Конечно, мы были огорчены, что один из наших гандболистов пренебрег этими правилами. Дмитрий — один из основных гандболистов нашего клуба, и мы знаем его профессиональное отношение к делу. Но, к сожалению, каждый может ошибиться. Дмитрий подвел команду, своих партнеров, тренерский штаб и административный персонал клуба. Уверен, что это понимает и сам гандболист. Но мы верим, что уже осенью он подключится к тренировочному процессу и играм, покажет свои профессиональные качества.

Напомню, что в 2019 году на кокаине попадались хоккеист сборной России Евгений Кузнецова и волейболист «Динамо-ЛО» Павел Мороз. Тогда они получили длительные сроки дисквалификации. Киселев же сейчас из-за новых правил ВАДА практически ничего не пропустит. Сезон в мужском гандболе стартует в начале сентября, когда Дмитрий уже вернется на площадку. Другой вопрос, что теперь этому спортсмену придется выступать с не самой кристальной репутацией. И потребуется очень постараться, чтобы заставить болельщиков забыть об этом пятне на его карьере.