Гандбол
Новости Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Гандбол

Допинг

Сегодня, 18:55

Допинг у звездного гандболиста ЦСКА. Кто виноват и почему отстранение всего на три месяца?

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Читать «СЭ» в
Дмитрий Киселев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Киселев (в красной майке).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Федерация и клуб осудили Дмитрия Киселева, сдавшего положительный тест на кокаин.

Российское антидопинговое агентство обнародовало информацию о дисквалификации на три месяца гандболиста ЦСКА и сборной России Дмитрия Киселева. 27-летний правый полусредний наказан за положительную пробу на кокаин, которая была выявлена после ответного полуфинального матча OLIMPBET Cуперлиги с «Пермскими медведями», который состоялся в Москве 14 мая. «По данному факту клуб провел внутреннее разбирательство, — говорится в заявлении на официальном сайте ЦСКА. — По его итогам Дмитрий был отстранен от тренировочного процесса. Дисквалификация вступила в силу с даты уведомления спортсмена о возможном нарушении им антидопинговых правил, а именно — с 8 июня 2022 года».

Соревновательная проба

22 и 28 мая Киселев участвовал в финальной серии против «Чеховских медведей» и был одним из самых результативных в составе армейцев. Игрок выступает за ЦСКА с 2021 года, а до этого в составе «Чеховских медведей» выиграл два титула чемпиона страны (2020, 2021) и Кубок России (2020, 2021). В составе сборной России Киселев принял участие в трех чемпионатах мира (2017, 2019, 2021). А в 2019 году становился победителем Лиги чемпионов в составе македонского «Вардара». То есть это один из самых известных и опытных отечественных гандболистов.

Михаил Казелин (на&nbsp;первом плане). Российский спортсмен обвиняет ФМБА в допинге. Может ли такое быть?

— Мы, безусловно, сожалеем о случившемся, — заявил официальному сайту ФГР Сергей Шишкарев, президент Федерации гандбола России. — Киселев — ведущий игрок ЦСКА и сборной России, с которым и клуб, и национальная команда связывают большие надежды. Профессионал должен уметь вести себя соответствующим образом как на спортивной площадке, так и за ее пределами. Вне всяких сомнений, он подвел команду, партнеров, а также весь российский гандбол. Это большой урок не только гандболистам, но и всем, кто связал свою жизнь с профессиональным спортом. Надеюсь, Дмитрий со своей стороны тоже сделает соответствующие выводы.

Дмитрий Киселев (в красной майке). Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Киселев (в красной майке).
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Представитель РУСАДА Валерия Герман в интервью РИА «Новости» рассказала, что проба у гандболиста была соревновательная, однако концентрация вещества и объяснения спортсмена свидетельствуют об использовании наркотика во внесоревновательный период. Поэтому было решено, что употребление запрещенной субстанции, вызывающей зависимость, не повлияло на спортивный результат и возможен минимальный срок наказания — три месяца. До 2021 года Киселев мог бы схлопотать два года дисквалификации, но в новой редакции Всемирного антидопингового кодекса содержатся очень серьезные послабления для тех, кого ловят на «рекреационных наркотиках».

Как молотком по голове

Тем не менее в этой истории есть и моральный аспект. Когда спортсмен высокого уровня наказывается за применение наркотиков — это ужасный пример для молодых спортсменов. «У нас никогда такого не было, — сказал ТАСС знаменитый гандбольный специалист Евгений Трефилов. — Я могу поручиться за своих игроков, в России в женском гандболе таких случаев не было. Дисквалификации за мельдоний были, но кокаин — это вообще, озвереть можно. Эта новость как молотком по голове, ни в какие ворота не лезет».

— Наш клуб чтит и уважает принципы честных соревнований и чистого спорта, — заявил исполнительный директор ЦСКА Игорь Левшин. — Конечно, мы были огорчены, что один из наших гандболистов пренебрег этими правилами. Дмитрий — один из основных гандболистов нашего клуба, и мы знаем его профессиональное отношение к делу. Но, к сожалению, каждый может ошибиться. Дмитрий подвел команду, своих партнеров, тренерский штаб и административный персонал клуба. Уверен, что это понимает и сам гандболист. Но мы верим, что уже осенью он подключится к тренировочному процессу и играм, покажет свои профессиональные качества.

Евгений Кузнецов. Не та дорожка. Кузнецов пойман на кокаине

Напомню, что в 2019 году на кокаине попадались хоккеист сборной России Евгений Кузнецова и волейболист «Динамо-ЛО» Павел Мороз. Тогда они получили длительные сроки дисквалификации. Киселев же сейчас из-за новых правил ВАДА практически ничего не пропустит. Сезон в мужском гандболе стартует в начале сентября, когда Дмитрий уже вернется на площадку. Другой вопрос, что теперь этому спортсмену придется выступать с не самой кристальной репутацией. И потребуется очень постараться, чтобы заставить болельщиков забыть об этом пятне на его карьере.

Сборная России по гандболу
1
1
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведы в шоке от бомбической шутки тренера. Он заявил, что взорвет аэропорт
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости