Наших гандболисток впервые будет тренировать женщина. Людмила Бодниева готова к перезагрузке команды

Одна из лучших гандболисток мира своего поколения получила шанс проявить себя в новой роли.

Федерация гандбола России (ФГР) оперативно нашла замену главному тренеру женской сборной России Алексею Алексееву, покинувшему команду по истечении контракта. Его преемником стала наша знаменитая гандболистка Людмила Бодниева. Нашу женскую сборную России впервые возглавила женщина. Двукратная чемпионка мира закончила карьеру в 2014 году и сразу приступила к тренерской работе. За последние семь лет 42-летняя Бодниева набралась солидного опыта в качестве ассистента, в том числе Алексеева на Играх-2020 в Токио, а теперь получит первый самостоятельный опыт. И сразу — с национальной сборной. Напомним, что на Олимпиаде сборная России заняла второе место, в финале проиграв француженкам (25:30).

Успешный опыт

— Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта, — отметил глава ФГР Сергей Шишкарев. — Людмила Валерьевна отвечает этим требованиям. Она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт. В Токио Бодниева входила в штаб сборной и внесла заметный вклад в наше олимпийское серебро. Кроме того, в этом году она присоединилась к штабу женского ЦСКА, который по итогам сезона стал чемпионом страны. И я особо хочу отметить, что впервые в истории российского гандбола руководить национальной сборной будет женщина.

Ранее с командой работали Сергей Аванесов (1993-1994), Левон Акопян (1995-1996), Игорь Еськов (1997-1998), Александр Тарасиков (1999), Евгений Трефилов (2010-2012, 2013-2019), Виталий Крохин (2012-2013), Амброс Мартин (2019-2020) и Алексей Алексеев (2021).

Людмила Бодниева родилась в Элисте, а гандболом начала заниматься в Волгограде. По 10 лет она выступала за волгоградский клуб «Ротор"/"Аква» и словенский «Крим». Трижды становилась чемпионом России, по десять раз выигрывала чемпионат и Кубок Словении. Дважды становилась обладателем Суперкубка Европы и доходила до финала Лиги чемпионов.

В составе сборной России Бодниева — двукратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы, участник Олимпийских игр 2012 года. На позиции линейного Людмила признавалась лучшей на четырех чемпионатах Европы. Аналогичное звание она получила на двух победных для сборной России чемпионатах мира (2001, 2005), а на домашнем ЧМ-2005 была признана самым ценным игроком турнира.

18.12.2005. Санкт-Петербург

ЧМ среди женщин. Финал

??Россия — ??Румыния 28:23

Ровно 12 лет назад сборная России второй раз стала чемпионом мира.

MVP турнира — Людмила Бодниеваhttps://t.co/AYNJNltM0Z #Russia2005 #handball #IHF pic.twitter.com/2ob4gDjxjM — Гандбол России (@rushandball) December 18, 2017

Большой потенциал

После окончания игровой карьеры Людмила Бодниева работала тренером, и в качестве ассистента Левона Акопяна вместе с женской сборной России стала победителем универсиады в Кванджу. В сезоне-2020/21 она помогала исполняющей обязанности главного тренера Ольге Акопян в ЦСКА, который выиграл чемпионат России и вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов. После этого Бодниева вошла в тренерский штаб сборной России.

— Я благодарна Федерации гандбола России, исполкому ФГР и лично Сергею Шишкареву за оказанное доверие, — подчеркнула Людмила Бодниева. — Уверена, что потенциал действующих игроков сборной и тех девушек, которые идут им на смену, позволяет команде претендовать на высшие места в европейском и мировом гандболе.

Свой первый матч под руководством нового главного тренера сборная России проведет уже 6 октября против Швейцарии. Это будет стартовая встреча отборочного турнира чемпионата Европы-2022. Игра пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо» и начнется в 19.30. Спустя три дня — 9 октября — во втором туре квалификации Евро-2022 россиянки на выезде сыграют со сборной Литвы. В декабре сборная России примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Испании.