Дмитрий Житников: «Провел лучший сезон за последние пять лет»
Житников, пожалуй, самый европейский из российских гандболистов. Когда на Евро-2022 коллегам с телевидения был нужен представитель команды для флеш-интервью до или после матча, Дмитрия выбирали буквально через раз — узнаваемый, говорит на нескольких языках, давно выступает за рубежом.
Воспитанник краснодарского гандбола, он провел 10 лет в системе «Чеховских медведей», а в 2015-м уехал в Европу. Летом прошлого года после четырех сезонов в составе венгерского «Сегеда» Житников вернулся в польскую «Вислу» — и не прогадал. Соперничество его клуба и одной из лучших команд Европы «Кельце» на внутренней арене вышло захватывающим. Уступив золото чемпионата, «Висла» взяла реванш в финале Кубка Польши. Об этом, а также о сезоне в целом Житников рассказал в интервью «СЭ».
Сколько отмечали победу? Недостаточно долго
— Всегда здорово заканчивать сезон победой, тем более что Кубка в Плоцке не видели уже 13 лет, это приятно вдвойне, — начал Житников. — Конечно, остался осадок от проигрыша тому же «Кельце» в чемпионате Польши и только третьего места в Лиге Европы, но, увы, таков спорт, побеждать удается не всегда.
— Учитывая неудачи предыдущих недель, на финал Кубка настраивались особо?
— Конечно, ведь в решающем матче чемпионата с «Кельце» победа, можно сказать, была у нас в руках. Но в последние 10 минут мы просто «встали» и не смогли забрать свое. Поэтому очень хотели реабилитироваться перед фанатами и самими собой.
— Сколько отмечали завоевание трофея?
— Если честно, недостаточно долго! Даже с фанатами отпраздновали скромно — через день после победы у нас была традиционная церемония закрытия сезона. Собрались на арене, провожали игроков, у которых заканчиваются контракты, фотографировались. А потом был небольшой банкет от клубных спонсоров.
— Внутри команды подведение итогов было?
— Нет, на эту тему не разговаривали. Наш тренер Хавьер Сабате после Кубка сказал, что все мы провели отличный сезон. Показали, что можем на равных бороться с соперником, у которого скамейка гораздо длиннее. У нас весь сезон отыграла основная обойма из девяти гандболистов с добавлением молодежи, а «Кельце», по сути, располагает двумя равными составами. И в будущем нам будет только сложнее, потому что летом они добавят еще несколько классных игроков.
— Тем не менее почти во всех матчах соперничества, которое в Польше называют священной войной, борьба была равной.
— На протяжении последних лет «Висле» в этих матчах не хватает самой малости, одного шага. Иногда везения, иногда еще чего-то. Например, в прошлом году уступили Кубок по пенальти, в нынешнем — в решающем матче чемпионата потрясающе сыграл их вратарь Андреас Вольфф.
О возвращении в Польшу не пожалел ни разу
— Для себя как оцените завершившийся сезон?
— Считаю, что он был лучшим за последние пять лет. Да, не обошлось без каких-то травм и проблем. Но эти стены мне помогают больше, нежели венгерские.
— Был ли хоть один момент за прошедший год, когда вы подумали: а может, не надо было возвращаться?
— Нет, не жалел ни разу. Польша для меня как второй дом, мне здесь очень нравится. У «Вислы» хороший состав, отличный тренер и потрясающие болельщики. Мне этого более чем достаточно.
— Что изменилось в Польше за те четыре года, что вы отыграли в «Сегеде»?
— Понятно, что большинство тех, с кем я раньше играл за «Вислу», ушли. Если честно, мне показалось, что чемпионат страны стал немного слабее, чем раньше. Зато появилось много интересной молодежи.
— Среди которой в том числе и ваш одноклубник и соотечественник Сергей Марк Косоротов. Он, кстати, рассказывал «СЭ», что вы очень помогли ему в адаптации. А для вас имеет значение, есть ли другие россияне в клубе?
— На самом деле нет. Мне приятно, что сейчас мы в одной команде с Сережей, мы давно друг друга знаем, поиграли и за сборную. Но когда я только приехал из «Чеховских медведей» в Плоцк, то был единственным россиянином и точно не жалел. Я и язык выучил быстрее, чем могло бы быть в другой ситуации, и, пожалуй, в целом повзрослел. Хотя мне, конечно, было уже не 22, как Сергею.
— В заявке «Вислы» — настоящий интернационал. Главные языки общения в раздевалке?
— Польский и английский. Есть большая группа игроков с Балкан — с ними говорю на сербохорватском, есть испанцы. Но на атмосферу в команде это никак не влияет.
Петкович дает очень много энергии
— Помимо успешного клубного сезона вы вместе с Косоротовым здорово отыграли на чемпионате Европы. Январский турнир, по словам многих болельщиков, заставил их посмотреть на сборную России другими глазами. Ваши впечатления?
— Не только мы с Сергеем хорошо выглядели — вся команда потрясающе сыграла на этом Евро. Могу сказать, что было очень приятно находиться внутри сборной на таком турнире. И даже на сборах еще до его начала, когда приходили молодые ребята дебютанты и с горящими глазами отрабатывали на каждой тренировке. Мы с тренерским штабом были единым целым. Остались очень хорошие эмоции после такого выступления.
— Что Велимир Петкович дал команде за те два года, что он находится на посту главного тренера?
— Он дает очень большой эмоциональный заряд, энергетику. И, подпитывая ей всю команду, он заставил нас пересмотреть отношение к сборной в некоторых моментах. Даже так — отношение очень многих игроков к выступлениям за сборную.
— Для вас прошедший Евро — лучший турнир в сборной?
— Наверное, один из лучших. Наряду с моим первым чемпионатом мира — в Испании в 2012 году.
— Какие планы на ближайшее будущее?
— Прежде всего хорошенько отдохнуть. Мы собираемся в клубе 20 июля, а недели через полторы начинаем готовиться по индивидуальному графику.
Вопрос от друга детства
За несколько дней до звонка Житникову Федерация гандбола России призвала задавать свои вопросы лидеру национальной сборной и болельщиков. Те с охотой откликнулись — причем среди «народных корреспондентов» оказались и действующие игроки, и даже друг детства Дмитрия. На лучшие из вопросов Житников ответил в нашем интервью.
— Ваш тезка Дмитрий Панюков интересуется: «Задумывались над тем, как сложилась бы ваша жизнь, если бы не гандбол?»
— Да, было два варианта развития событий. Можно было пойти по пути, который мне пророчила мама, и поступить в университет на химический факультет. А сам я очень хотел стать поваром. Возможно, когда-нибудь и стать шефом. Я и сейчас люблю и вкусно поесть, и готовить.
— Вопрос от гандболистки, бронзового призера юниорского Евро в составе сборной России Варвары Семиной: «В вашей жизни были ситуации, когда вы могли уйти из гандбола? Если да, то как это преодолевали?»
— Если и были, то очень давно — в первые года три после переезда в Чехов, играл за молодежку, потом за вторую команду. Приходилось тяжело, иногда думал: «А может, ну его нафиг»? Но потом вспоминал, что когда-то в ДЮСШ я был третьим выбором по своему возрасту, да еще и не на «родной» позиции, линейным. А жизнь дала мне шанс уехать и чего-то добиться. После этого все сложности забывались и уходили на второй план. Да и самостоятельная жизнь мне очень нравилась.
— Другая юная гандболистка Ксения Смотрова интересуется, что делать в моменты, когда что-то не получается и ты уже готов все бросить и сдаться?
— Еще больше работать. Обычно спасает поход в тренажерный зал или на пробежку. Нужно переключиться, уйти от рутины, перезагрузиться.
— Продолжаем мотивационный блок — Наталья Демидовская хочет знать, что бы вы сейчас сказали, будь возможность поговорить с самим собой, но 16-летним?
— На самом деле я уже видел этот вопрос в интернете. И много думал, но ответа так и не нашел. Только если посоветовать больше работать, стараться, трудиться на тренировках. А если говорить о том, что вообще можно посоветовать начинающим гандболистам — получайте удовольствие от того, что делаете. Ставьте себе новые цели и идите к ним.
— Софья Васильева, также член бронзовой юниорской сборной России, просит вас назвать свое главное достижение и выделить отличительную черту в игре, присущую только Дмитрию Житникову.
— Достижение, пожалуй, эта самая победа в Кубке Польши. Она принесла много эмоций и мне, и многим другим людям вокруг. Семье, партнерам по команде, болельщикам. А на второй вопрос затрудняюсь ответить, его лучше задать тем, кто со мной играет.
— Полина Мормыло просит максимально честно ответить: «Вы когда-либо плакали после побед или поражений?»
— Честно отвечаю: нет, никогда.
— От Эммы Томасовой вопрос о ваших татуировках: «Какие для вас особенно ценные и есть ли в них скрытый смысл?»
— Любимая — дата рождения и имя дочери на запястье. Пока, увы, нет времени набить имя сына, но обязательно это сделаю. А насчет смысла — каждый рисунок обозначает что-то личное для меня, поэтому смысл оставлю при себе.
— Следующий вопрос, кроме ответа, требует и пояснения. Жека Мартынов интересуется, цитирую: «Димка, привет! Думаю, ты играл с Валерием Ивановичем на то, кто больше забьет семиметровых. Кто чаще побеждал?»
— Ха! Конечно, Валерий Иванович. Не помню, чтобы я вообще выигрывал на тот момент, ну, может быть, один раз из ста. На самом деле Валерий Иванович — это мой отец и первый тренер. А Жека — наш сосед и мой ровесник, он тоже играл в гандбол и тренировался у моего отца. Все это было очень давно, лет 25 назад точно.
— Елена Гонашилкина спрашивает: «Что чувствует спортсмен, который не может зайти в зал, просто пощупать мяч, ощутить всю эту энергетику?» Речь, по-видимому, о травмах — что творится в душе в эти моменты?
— Хочется сделать все, чтобы поскорее вернуться. Мотивация просто зашкаливает, могу сказать по себе. У меня самый длинный период без игровых тренировок был около шести недель, плюс-минус.
— Елена Мелик-Шахназарова просит назвать любимого тренера, под руководством которого вы играли, любимый клуб и партнера?
— Давайте так — «Чеховские медведи», Владимир Салманович Максимов и Дима Павленко.
— Много вопросов о других видах спорта, например, есть ли у вас любимый футбольный клуб?
— Нет, ни футбольного, ни баскетбольного, ни каких-либо других. Вообще очень редко смотрю спорт, даже гандбол. Так как сам играю на высоком уровне уже лет десять, постоянные тренировки и разъезды, свободного времени не так много. И я стараюсь его почти полностью посвящать семье. В последнее время у меня сразу после свистка об окончании занятия или матча начинается личная жизнь.
— Последние вопросы вновь от Ксении Смотровой: «Какая черта вас больше всего поражает в соперниках, есть ли оппоненты, которыми вы восхищаетесь?»
— Наверное, это трудолюбие. Могу назвать моего нынешнего одноклубника Пшемыслава Краевского, который на самом деле поражает и трудолюбием, и стойкостью, желанием каждый день выкладываться на максимум. В один ряд с ним могу поставить Хорхе Македу, с которым мы вместе играли за «Сегед», а в нынешнем сезоне он перешел в «Веспрем» — его я застал и как партнера, и как соперника.