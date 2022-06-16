Дмитрий Житников: «Провел лучший сезон за последние пять лет»

Российский гандболист завершил феноменальный сезон победой в Кубке Польши с плоцкой «Вислой».

Житников, пожалуй, самый европейский из российских гандболистов. Когда на Евро-2022 коллегам с телевидения был нужен представитель команды для флеш-интервью до или после матча, Дмитрия выбирали буквально через раз — узнаваемый, говорит на нескольких языках, давно выступает за рубежом.

Воспитанник краснодарского гандбола, он провел 10 лет в системе «Чеховских медведей», а в 2015-м уехал в Европу. Летом прошлого года после четырех сезонов в составе венгерского «Сегеда» Житников вернулся в польскую «Вислу» — и не прогадал. Соперничество его клуба и одной из лучших команд Европы «Кельце» на внутренней арене вышло захватывающим. Уступив золото чемпионата, «Висла» взяла реванш в финале Кубка Польши. Об этом, а также о сезоне в целом Житников рассказал в интервью «СЭ».

Сколько отмечали победу? Недостаточно долго

— Всегда здорово заканчивать сезон победой, тем более что Кубка в Плоцке не видели уже 13 лет, это приятно вдвойне, — начал Житников. — Конечно, остался осадок от проигрыша тому же «Кельце» в чемпионате Польши и только третьего места в Лиге Европы, но, увы, таков спорт, побеждать удается не всегда.

— Учитывая неудачи предыдущих недель, на финал Кубка настраивались особо?

— Конечно, ведь в решающем матче чемпионата с «Кельце» победа, можно сказать, была у нас в руках. Но в последние 10 минут мы просто «встали» и не смогли забрать свое. Поэтому очень хотели реабилитироваться перед фанатами и самими собой.

— Сколько отмечали завоевание трофея?

— Если честно, недостаточно долго! Даже с фанатами отпраздновали скромно — через день после победы у нас была традиционная церемония закрытия сезона. Собрались на арене, провожали игроков, у которых заканчиваются контракты, фотографировались. А потом был небольшой банкет от клубных спонсоров.

— Внутри команды подведение итогов было?

— Нет, на эту тему не разговаривали. Наш тренер Хавьер Сабате после Кубка сказал, что все мы провели отличный сезон. Показали, что можем на равных бороться с соперником, у которого скамейка гораздо длиннее. У нас весь сезон отыграла основная обойма из девяти гандболистов с добавлением молодежи, а «Кельце», по сути, располагает двумя равными составами. И в будущем нам будет только сложнее, потому что летом они добавят еще несколько классных игроков.

— Тем не менее почти во всех матчах соперничества, которое в Польше называют священной войной, борьба была равной.

— На протяжении последних лет «Висле» в этих матчах не хватает самой малости, одного шага. Иногда везения, иногда еще чего-то. Например, в прошлом году уступили Кубок по пенальти, в нынешнем — в решающем матче чемпионата потрясающе сыграл их вратарь Андреас Вольфф.

Дмитрий Житников. Фото Global Look Press

О возвращении в Польшу не пожалел ни разу

— Для себя как оцените завершившийся сезон?

— Считаю, что он был лучшим за последние пять лет. Да, не обошлось без каких-то травм и проблем. Но эти стены мне помогают больше, нежели венгерские.

— Был ли хоть один момент за прошедший год, когда вы подумали: а может, не надо было возвращаться?

— Нет, не жалел ни разу. Польша для меня как второй дом, мне здесь очень нравится. У «Вислы» хороший состав, отличный тренер и потрясающие болельщики. Мне этого более чем достаточно.

— Что изменилось в Польше за те четыре года, что вы отыграли в «Сегеде»?

— Понятно, что большинство тех, с кем я раньше играл за «Вислу», ушли. Если честно, мне показалось, что чемпионат страны стал немного слабее, чем раньше. Зато появилось много интересной молодежи.

— Среди которой в том числе и ваш одноклубник и соотечественник Сергей Марк Косоротов. Он, кстати, рассказывал «СЭ», что вы очень помогли ему в адаптации. А для вас имеет значение, есть ли другие россияне в клубе?

— На самом деле нет. Мне приятно, что сейчас мы в одной команде с Сережей, мы давно друг друга знаем, поиграли и за сборную. Но когда я только приехал из «Чеховских медведей» в Плоцк, то был единственным россиянином и точно не жалел. Я и язык выучил быстрее, чем могло бы быть в другой ситуации, и, пожалуй, в целом повзрослел. Хотя мне, конечно, было уже не 22, как Сергею.

— В заявке «Вислы» — настоящий интернационал. Главные языки общения в раздевалке?

— Польский и английский. Есть большая группа игроков с Балкан — с ними говорю на сербохорватском, есть испанцы. Но на атмосферу в команде это никак не влияет.

Дмитрий Житников (№89). Фото Global Look Press

Петкович дает очень много энергии

— Помимо успешного клубного сезона вы вместе с Косоротовым здорово отыграли на чемпионате Европы. Январский турнир, по словам многих болельщиков, заставил их посмотреть на сборную России другими глазами. Ваши впечатления?

— Не только мы с Сергеем хорошо выглядели — вся команда потрясающе сыграла на этом Евро. Могу сказать, что было очень приятно находиться внутри сборной на таком турнире. И даже на сборах еще до его начала, когда приходили молодые ребята дебютанты и с горящими глазами отрабатывали на каждой тренировке. Мы с тренерским штабом были единым целым. Остались очень хорошие эмоции после такого выступления.

— Что Велимир Петкович дал команде за те два года, что он находится на посту главного тренера?

— Он дает очень большой эмоциональный заряд, энергетику. И, подпитывая ей всю команду, он заставил нас пересмотреть отношение к сборной в некоторых моментах. Даже так — отношение очень многих игроков к выступлениям за сборную.

— Для вас прошедший Евро — лучший турнир в сборной?

— Наверное, один из лучших. Наряду с моим первым чемпионатом мира — в Испании в 2012 году.

— Какие планы на ближайшее будущее?

— Прежде всего хорошенько отдохнуть. Мы собираемся в клубе 20 июля, а недели через полторы начинаем готовиться по индивидуальному графику.

Дмитрий Житников. Фото Global Look Press

Вопрос от друга детства

За несколько дней до звонка Житникову Федерация гандбола России призвала задавать свои вопросы лидеру национальной сборной и болельщиков. Те с охотой откликнулись — причем среди «народных корреспондентов» оказались и действующие игроки, и даже друг детства Дмитрия. На лучшие из вопросов Житников ответил в нашем интервью.

— Ваш тезка Дмитрий Панюков интересуется: «Задумывались над тем, как сложилась бы ваша жизнь, если бы не гандбол?»

— Да, было два варианта развития событий. Можно было пойти по пути, который мне пророчила мама, и поступить в университет на химический факультет. А сам я очень хотел стать поваром. Возможно, когда-нибудь и стать шефом. Я и сейчас люблю и вкусно поесть, и готовить.

— Вопрос от гандболистки, бронзового призера юниорского Евро в составе сборной России Варвары Семиной: «В вашей жизни были ситуации, когда вы могли уйти из гандбола? Если да, то как это преодолевали?»

— Если и были, то очень давно — в первые года три после переезда в Чехов, играл за молодежку, потом за вторую команду. Приходилось тяжело, иногда думал: «А может, ну его нафиг»? Но потом вспоминал, что когда-то в ДЮСШ я был третьим выбором по своему возрасту, да еще и не на «родной» позиции, линейным. А жизнь дала мне шанс уехать и чего-то добиться. После этого все сложности забывались и уходили на второй план. Да и самостоятельная жизнь мне очень нравилась.

— Другая юная гандболистка Ксения Смотрова интересуется, что делать в моменты, когда что-то не получается и ты уже готов все бросить и сдаться?

— Еще больше работать. Обычно спасает поход в тренажерный зал или на пробежку. Нужно переключиться, уйти от рутины, перезагрузиться.

— Продолжаем мотивационный блок — Наталья Демидовская хочет знать, что бы вы сейчас сказали, будь возможность поговорить с самим собой, но 16-летним?

— На самом деле я уже видел этот вопрос в интернете. И много думал, но ответа так и не нашел. Только если посоветовать больше работать, стараться, трудиться на тренировках. А если говорить о том, что вообще можно посоветовать начинающим гандболистам — получайте удовольствие от того, что делаете. Ставьте себе новые цели и идите к ним.

— Софья Васильева, также член бронзовой юниорской сборной России, просит вас назвать свое главное достижение и выделить отличительную черту в игре, присущую только Дмитрию Житникову.

— Достижение, пожалуй, эта самая победа в Кубке Польши. Она принесла много эмоций и мне, и многим другим людям вокруг. Семье, партнерам по команде, болельщикам. А на второй вопрос затрудняюсь ответить, его лучше задать тем, кто со мной играет.

— Полина Мормыло просит максимально честно ответить: «Вы когда-либо плакали после побед или поражений?»

— Честно отвечаю: нет, никогда.

— От Эммы Томасовой вопрос о ваших татуировках: «Какие для вас особенно ценные и есть ли в них скрытый смысл?»

— Любимая — дата рождения и имя дочери на запястье. Пока, увы, нет времени набить имя сына, но обязательно это сделаю. А насчет смысла — каждый рисунок обозначает что-то личное для меня, поэтому смысл оставлю при себе.

— Следующий вопрос, кроме ответа, требует и пояснения. Жека Мартынов интересуется, цитирую: «Димка, привет! Думаю, ты играл с Валерием Ивановичем на то, кто больше забьет семиметровых. Кто чаще побеждал?»

— Ха! Конечно, Валерий Иванович. Не помню, чтобы я вообще выигрывал на тот момент, ну, может быть, один раз из ста. На самом деле Валерий Иванович — это мой отец и первый тренер. А Жека — наш сосед и мой ровесник, он тоже играл в гандбол и тренировался у моего отца. Все это было очень давно, лет 25 назад точно.

— Елена Гонашилкина спрашивает: «Что чувствует спортсмен, который не может зайти в зал, просто пощупать мяч, ощутить всю эту энергетику?» Речь, по-видимому, о травмах — что творится в душе в эти моменты?

— Хочется сделать все, чтобы поскорее вернуться. Мотивация просто зашкаливает, могу сказать по себе. У меня самый длинный период без игровых тренировок был около шести недель, плюс-минус.

— Елена Мелик-Шахназарова просит назвать любимого тренера, под руководством которого вы играли, любимый клуб и партнера?

— Давайте так — «Чеховские медведи», Владимир Салманович Максимов и Дима Павленко.

— Много вопросов о других видах спорта, например, есть ли у вас любимый футбольный клуб?

— Нет, ни футбольного, ни баскетбольного, ни каких-либо других. Вообще очень редко смотрю спорт, даже гандбол. Так как сам играю на высоком уровне уже лет десять, постоянные тренировки и разъезды, свободного времени не так много. И я стараюсь его почти полностью посвящать семье. В последнее время у меня сразу после свистка об окончании занятия или матча начинается личная жизнь.

— Последние вопросы вновь от Ксении Смотровой: «Какая черта вас больше всего поражает в соперниках, есть ли оппоненты, которыми вы восхищаетесь?»

— Наверное, это трудолюбие. Могу назвать моего нынешнего одноклубника Пшемыслава Краевского, который на самом деле поражает и трудолюбием, и стойкостью, желанием каждый день выкладываться на максимум. В один ряд с ним могу поставить Хорхе Македу, с которым мы вместе играли за «Сегед», а в нынешнем сезоне он перешел в «Веспрем» — его я застал и как партнера, и как соперника.