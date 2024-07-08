Вяхирева переезжает из Норвегии во Францию за рекордные деньги. Россиянку продали ради спасения клуба

Некогда великий «Вайперс» так и не смог оправиться от кризиса.

Анна Вяхирева снова меняет команду. Звездная российская полусредняя переходит из норвежского «Вайперс» во французский «Брест» за рекордную для женского гандбола сумму трансфера. Отказаться от нашей гандболистки клубу из Кристиансанна приходится, чтобы банально выжить. Ведь некогда сильнейшая команда всей Европы так и не оправилась от финансовых трудностей и не может найти себе постоянного спонсора.

Переход Вяхиревой был единственной возможностью продлить «Вайперс» жизнь

После двух лет в Кристиансанне лидер сборной России Анна Вяхирева меняет клубную прописку и подписывает двухлетний контракт с французским клубом «Брест». «Долгое время мы хотели избежать продажи Анны, но сложная финансовая ситуация вынудила нас сделать это. Другого выбора уже не было, правление обязано действовать в интересах клуба. «Кристиансанд» слишком долго был в убытке. Мы обязаны добиться положительного баланса за этот год и получить положительный баланс на следующий сезон», — рассказал председатель правления клуба Питер Гитмарк.

Фото из соцсетей Анны Вяхиревой

Напомним, что о финансовых проблемах у гегемона норвежского женского гандбола стало известно еще осенью, когда из числа спонсоров вышел пивоваренный гигант. К чести девушек, команда хоть и не без трудностей, но справилась с испытаниями и даже смогла удержать домашний чемпионский титул. Но это не значит, что проблема решена. Игроки пошли на понижение зарплаты, клубу помогали местные власти и неравнодушные любители спорта со всей страны.

Однако коренным образом ситуация не поменялась. Рано или поздно продавать Вяхиреву в любом случае пришлось бы. Потому что держать такой актив, когда команда больше не планирует каждый сезон бороться за победу в Лиге чемпионов, нет никакого смысла. Тем более что «Брест» заплатил норвежскому клубу сразу 170 тысяч евро отступных за выкуп контракта россиянки. Это космические деньги для женского гандбола, так что невольно Анна установила новый для себя мировой рекорд. Этими деньгами «Вайперс» сможет закрыть часть накопившихся задолженностей и готовиться к новому сезону уже не в столь стрессовой ситуации. Оставаться лидерами на континенте все равно бы не вышло, так что менеджеры клуба поступили разумно.

Фото из соцсетей Анны Вяхиревой

«Брест» почти год вел переговоры о трансфере и планирует стать новым грандом

Разумным переход выглядит и для самой Вяхиревой. Вспомним ее собственные слова о переезде в чемпионат Норвегии летом 2022 года. Анна говорила, что хочет бороться за самые высокие места и регулярно играть в финальной части еврокубков. С клубом из Кристиансанна после ухода ключевого спонсора решать большие задачи не получится. Так зачем оставаться в тонущем корабле, если есть возможность сменить обстановку и помочь подняться на вершину французскому суперклубу? Тем более что «Брест» уже сейчас выглядит грозной силой, а судя по активности на трансферном рынке, хозяева клуба планируют на будущий сезон нечто большее. «Понимаю, что это ненормальные обстоятельства. Все было очень внезапно, но я с нетерпением жду приезда в Брест и начала предсезонки. Не могу дождаться, чтобы начать новую главу в своей жизни, и надеюсь принести много счастья фанатам», — прокомментировала переход гандболистка.

«Брест» за последние пять лет успел выиграть конкурентную французскую лигу, трижды стал серебряным призером национального первенства (в том числе и в сезоне-2023/24) и забрал Кубок страны. Не хватает только лигочемпионских побед. Ближе всего команда из Бретани была в 2021-м, когда уступила в финале «Вайперс». Каждый раз нормандцам чего-то не хватало. Возможно — именно Вяхиревой.

«Брест» очень рад тому, что договорился с Вяхиревой. Игроком, который не нуждается в представлении. Тем более мы рады, потому что переговоры о переходе заняли очень много времени. Еще в январе мы почти достигли соглашения, все сорвалось в последний момент. И несмотря на разочарование, мы не потеряли надежды. Несколько дней назад окно возможностей снова открылось», — отметил президент «Бреста» Николя Руэ. Раз уж его клуб так долго «охотился» за Вяхиревой, то, видимо, знает, что делать и как ее использовать. А уж «гандбольный Месси» не подведет.