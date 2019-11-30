Гандболистка сборной России Юлия Манагарова в интервью «Известиям» призналась, что Олимпиада не является главной целью в ее жизни.

— Для вас ближайший олимпийский год будет особенным, с учетом того что вы не смогли принять участие в золотых Играх в Рио?

— Олимпиада — это же не самая главная цель в моей жизни. Для меня каждый турнир крайне важен — и ЧМ, и чемпионат Европы, и клубные соревнования, особенно Лига чемпионов и чемпионат России. Поэтому у попасть на Олимпийские игры — это не такая задача, что при ее невыполнении жизнь закончится. Нет, все турниры по-своему интересны и важны для меня.