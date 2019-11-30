Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Гандбол

Юлия Манагарова: «Олимпиада — не самая главная цель в моей жизни»

04:55
Теги:

Гандболистка сборной России Юлия Манагарова в интервью «Известиям» призналась, что Олимпиада не является главной целью в ее жизни.

— Для вас ближайший олимпийский год будет особенным, с учетом того что вы не смогли принять участие в золотых Играх в Рио?

— Олимпиада — это же не самая главная цель в моей жизни. Для меня каждый турнир крайне важен — и ЧМ, и чемпионат Европы, и клубные соревнования, особенно Лига чемпионов и чемпионат России. Поэтому у попасть на Олимпийские игры — это не такая задача, что при ее невыполнении жизнь закончится. Нет, все турниры по-своему интересны и важны для меня.

Дополнительная информация

https://iz.ru/948949/aleksei-fomin/olimpiada-ne-samaia-glavnaia-tcel-v-moei-zhizni

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир