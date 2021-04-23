Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев снял свою кандидатуру с выборов в исполком Европейской федерации гандбола (EHF).

«Говоря о перспективах возможной дальнейшей работы на более высоком уровне, я принял взвешенное решение и снял свою кандидатуру. Это сделано по согласованию с большой европейской гандбольной семьей», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

Шишкарев возглавляет Федерацию гандбола России с апреля 2015 года.