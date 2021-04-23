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Шишкарев снял свою кандидатуру с выборов в исполком Европейской федерации гандбола

17:58
Сергей Шишкарев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Шишкарев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев снял свою кандидатуру с выборов в исполком Европейской федерации гандбола (EHF).

«Говоря о перспективах возможной дальнейшей работы на более высоком уровне, я принял взвешенное решение и снял свою кандидатуру. Это сделано по согласованию с большой европейской гандбольной семьей», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

Шишкарев возглавляет Федерацию гандбола России с апреля 2015 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11231663

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