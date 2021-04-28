Российские гандболисты победили Фарерские острова и вышли на чемпионат Европы

Сборная России обыграла Фарерские острова в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года со счетом 31:24.

Благодаря этой победе россияне обеспечили себе участие в финальной части турнира. Сборная России лидирует в турнирной таблице, набрав 8 очков в 5 матчах. В активе команд Чехии и Украины по пять очков. Фарерские острова очков не набрали.

Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.

Гандбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Отборочный раунд. Группа 3

Россия — Фарерские острова (Фарерские Острова) — 31:24 (16:10)