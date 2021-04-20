Алексей Алексеев: «Все бежали забивать, а в защите провели не лучший матч»

Главный тренер женской гандбольной сборной России Алексей Алексеев после крупной победы над Турцией (45:24) в ответном матче квалификации ЧМ-2021 и выхода в финальную часть турнира сказал, что остался не совсем доволен игрой команды.

— У меня есть претензии к защите, она провела не лучший матч, — сказал Алексеев журналистам. — Пропустили много нелепых мячей, которые не должны были залетать в ворота. Хотя на установке на это обращали особое внимание, просили сыграть сзади построже, но слова не возымели действия. Девочкам не очень хотелось заниматься черновой работой, все бежали вперед. Результат был заведомо известен, мы поиграли в удовольствие. Плюс игра проходила дома при зрителях, всем хотелось забивать. Этим могу объяснить обилие забитых и пропущенных мячей. Но в защите хотелось больше ответственности.

— А впереди?

— К нападению вопросов нет — все бежали, летели вперед, забивали. В сборной, считаю, резервистов нет. Все, кто приглашен в команду, это лучшие игроки страны на сегодняшний день. Мы не делим их на первых и вторых номеров. А ротация состава объясняется тем, что мы, опять же, играли дома, хотелось посмотреть всех, дать игрового времени. Особенно в обстановке, когда результат не так давит. В любом случае, это не тренировка, а официальный матч. Независимо от соперника и его силы, здесь можно отработать на площадке то, что мы делаем на тренировках.

— Над чем работали между матчами?

— Честно скажу, что все наши тренировки были посвящены отработке защиты и большинства. Так мы решили после олимпийского отбора в Венгрии, где в этих аспектах выглядели не очень хорошо. С обороной не справились. А вот в большинстве забросили немало мячей. Даже несмотря на пропущенные голы в пустые ворота, плюсы с этой стороны есть.

— Оцените самых молодых игроков команды.

— Вратарь Полина Каплина сегодня была одним из лучших игроков матча, сделала много спасений во втором тайме. Екатерина Зеленкова, считаю, прибавила по сравнению с матчем в Турции, выглядела уверенней. Валерия Кирдяшева тоже неплохо себя проявила. Повторюсь, хотелось дать поиграть всем.

Сборная России прошла отбор на чемпионат мира-2021, финальная часть которого пройдет в декабре в Испании.

(Антон Бабошин)