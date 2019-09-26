Сергей Шишкарев: «Слуцкий порадовал своей физической и интеллектуальной формой»

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал «СЭ» о встрече с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким на базе клуба в голландском Арнеме.

— Мы со Слуцким оба были рады видеть друг друга, — признался Шишкарев. — Он в хорошем настроении и расположении духа. Все по-боевому, порадовал своей физической и интеллектуальной формой. Надеюсь, его «Витесс» войдет в тройку чемпионата Голландии.

— Что привело вас в Нидерланды?

— В Амстердаме заседал совет директоров моей основной компании. Подумал, что грех не увидеть шикарную спортивную инфраструктуру в Арнеме, ведь до него всего полтора езды. Мы посмотрели большой олимпийский центр и гандбольную академию внутри него. В спорте голландцы развивались по советскому пути, в том числе и в гандболе. Они рассказали, как готовят молодых спортсменов. Неожиданно выяснилось, что по соседству расположена территория «Витесса». Леонид Викторович нас встретил и показал базу, рассказал о подготовке команды и функционировании футбольной академии. Приятно было увидеть братьев Березуцких — оба хорошо говорят по-английски.

— Пригласили их на матчи наших гандбольных сборных?

— Конечно! Леонид Викторович — дорогой гость, всегда рады видеть его на матчах наших сборных, и в Будапешт его пригласил на Лигу чемпионов. Надеюсь, «Ростов-Дон» туда пробьется. Рассказал ему про женский ЦСКА, и на его лице расцвела неподдельная радость. Он обещал при первой же возможности прийти на игру.

— Что интересного увидели в голландском спорте?

— Почти все Голландии играют в футбол, а кто не играет, занимается другим спортом. Слуцкий рассказал, что в пяти любительских клубах вокруг базы «Витесса» зарегистрировано 1000 игроков! Огромное количество волонтеров, в том числе и тренеров. При этом никак не регулируются взаимоотношения по переходу молодых игроков из академий в профессиональные клубы. Очень напоминает нашу российскую систему.

— Женская олимпийская сборная готовилось к Рио-2016 в этих местах?

— Мы в пяти минутах ходьбы от того зала, где скоро состоится матч отбора на Евро Голландия — Австрия. Именно там проходил последний предолимпийский турнир, на котором мы финишировали четвертыми вслед за хозяевами, шведками и черногорками. Это не помешало нам стать чемпионками (улыбается). Видимо, ностальгия нахлынет, как войдем в этот зал. Мы подписываем с голландской федерацией соглашение о сотрудничество. Мужская сборная у них не очень, а вот девушки — на хорошем уровне. С ними будет хороший спарринг перед следующей Олимпиадой — в Москве, в Корее или в Японии. (Евгений Белоусов)