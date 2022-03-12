Российским гандбольным клубам разрешили дозаявлять игроков из Европы

Исполком Федерации гандбола России на онлайн-заседании внес изменения в Регламент Всероссийских и межрегиональных соревнований по гандболу среди мужских и женских команд на период 2021-2025 гг, согласно которым клубы получили возможность дозаявлять российских и белорусских игроков, начинавших текущий сезон в Европе.

В подпункт 2 пункта 1.9.4 внесены следующие изменения: «В сезоне-2021/22 без ограничения по сроку, установленному абзацем один настоящего подпункта, разрешается дозаявка игроков граждан Российской Федерации и Республики Беларусь, которые не были заявлены в период допуска команд к Соревнованиям и которые выступали в иностранном клубе, при условии окончания срока действия зарубежного контракта и наличия международного трансферного сертификата ИГФ, запрос на который оформлен до 26 марта 2022 года». Обычно дозаявка игроков на сезон закрывается 15 февраля.

Как поясняет пресс-служба ФГР, данная мера была предложена для защиты интересов российских и белорусских игроков, попавших в сложные условия в иностранных государствах на фоне политической обстановки. В федерацию уже поступили несколько обращений от игроков с просьбой оказать содействие в урегулировании вопроса о возможности их участия в соревнованиях.