Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 10:56

Вяхирева может возобновить карьеру в матче против ЦСКА

Галина Глазко
Читать «СЭ» в

Правая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева может принять участие в матче против ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперлиги-2021/22, который состоится 15 марта. В таком случае для нее эта игра станет первой в сезоне. Об этом сообщает официальный сайт ростовской команды.

Вяхирева брала паузу в карьере после Олимпийских игр в Токио. 27-летняя гандболистка приступила к тренировкам несколько месяцев назад.

Матч «Ростов-Дон» — ЦСКА пройдет 15 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: https://www.rostovhandball.com/?dialog=news-details&id=107000
Гандбол
ГК Ростов-Дон
Анна Вяхирева
0

Читайте также

В работе Wildberries произошел крупный сбой
Зверев не вынес позора и проиграл. Первая сенсация Индиан-Уэллса
Таблица лучших снайперов НХЛ: Мэттьюс лидирует, Овечкин опустился на пятое место
Капризов провалился, а Тарасенко выдал лучший матч за месяц
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российским гандбольным клубам разрешили дозаявлять игроков из Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости