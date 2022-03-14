Вяхирева может возобновить карьеру в матче против ЦСКА

Правая полусредняя «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева может принять участие в матче против ЦСКА в рамках OLIMPBET Суперлиги-2021/22, который состоится 15 марта. В таком случае для нее эта игра станет первой в сезоне. Об этом сообщает официальный сайт ростовской команды.

Вяхирева брала паузу в карьере после Олимпийских игр в Токио. 27-летняя гандболистка приступила к тренировкам несколько месяцев назад.

Матч «Ростов-Дон» — ЦСКА пройдет 15 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». Начало — в 20.30 по московскому времени.