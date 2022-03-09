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Сегодня, 20:10

Юханссон покинул должность главного тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Тренер Юханссон покинул женский гандбольный клуб «Ростов-Дон»
Карен Саркисян
Корреспондент

Тренер Пер Юхансон покинул должность главного тренера женского гандбольного клуба «Ростов-Дон», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ростовского клуба.

Контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

51-летний швед возглавил «Ростов-Дон» в августе 2020 года. Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок и Суперкубок России (в сезонах-2019/20 и 2020/21), а также завоевал серебряные медали чемпионата России (2020/21).

После 17 матчей предварительного этапа чемпионата России сезона-2021/22 «Ростов-Дон» набрал 28 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы А .

Источник: https://tass.ru/sport/14015317
ГК Ростов-Дон
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