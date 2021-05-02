Российские гандболисты выиграли у Фарерских островов в матче квалификации Евро-2022
20:40
Мужская сборная России по гандболу одержала победу над Фарерскими островами (28:23) в матче 6-го тура группы 3 отборочного раунда чемпионата Европы.
Российская команда заняла первое место в своей группе с 10 очками и вышла на Евро-2022.
Турнир пройдет с 14 по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии.
Гандбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Отборочный раунд. Группа 3
Фарерские острова (Фарерские Острова) — Россия — 23:28 (11:12)
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