Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Новости   //    Гандбол

Российские гандболисты выиграли у Фарерских островов в матче квалификации Евро-2022

20:40
Теги:

Мужская сборная России по гандболу одержала победу над Фарерскими островами (28:23) в матче 6-го тура группы 3 отборочного раунда чемпионата Европы.

Российская команда заняла первое место в своей группе с 10 очками и вышла на Евро-2022.

Турнир пройдет с 14 по 30 января 2022 года в Словакии и Венгрии.

Гандбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Отборочный раунд. Группа 3

Фарерские острова (Фарерские Острова) — Россия — 23:28 (11:12)

Читайте также

Бригада Карасева отработала на «отлично». А как вам судейство золотого матча «Зенит» — «Локо»?
Как правильно отмечать день рождения разным знакам зодиака
Жителям Центральной России пообещали аномальный ливень
Билли Айлиш впервые снялась в белье и восхитила Сеть

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд