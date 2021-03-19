Российские гандболистки начали отбор на Олимпиаду с победы над Сербией

Женская сборная России по гандболу обыграла Сербию в стартовом матче отборочного турнира на Олимпиаду в Токио — 29:24.

Россиянки сыграют также в группе с Венгрией и Казахстаном. Первые два места в группе попадут на Олимпиаду.

Женская сборная России выиграла олимпийский турнир на Играх-2016 в Рио.

Гандбол

Отборочный турнир Олимпиады-2020. Женщины

Группа В

Россия — Сербия — 29:24 (17:13)