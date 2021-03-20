Женская сборная России обыграла Казахстан и вышла на Олимпиаду
Женская сборная России по гандболу досрочно пробилась на Олимпиаду в Токио. Во второй игре отборочного турнира россиянки взяли верх над Казахстаном — 33:26. В первой игре Россия одолела Сербию (29:24).
? Женская сборная России завоевала путевку на Олимпийские игры ?— Гандбол России (@rushandball) March 20, 2021
Едем в Токио защищать титул!!!
??????#handballRussia #Tokyo2020 pic.twitter.com/jiWejXuj23
Таким образом, на счету россиянок две победы в двух играх, как и у команды Венгрии. Эти сборные займут первые два места в группе, дающие право участия в Играх-2020.
21 марта Россия сыграет с Венгрией в игре, уже не имеющей турнирного значения.
На последней Олимпиаде в Рио женская сборная России по гандболу завоевала золото.
Гандбольный турнир на Олимпиаде будет разыгран с 24 июля по 8 августа.
В связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне российские атлеты смогут принять участие в Играх только в нейтральном статусе.
Гандбол
Отборочный турнир Олимпиады-2020. Женщины
Группа В
Россия — Казахстан — 33:26 (17:16)
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