Женский ЦСКА проведет домашние матчи сезона в волейбольном центре «Динамо»

Женский ЦСКА достиг договоренности с волейбольным центром «Динамо» о проведении оставшихся домашних игр сезона-2020/21 на арене в Филевском Парке на улице Василисы Кожиной. Об этом сообщает портал «Быстрый центр».

Ранее, 13 марта, на этой площадке гандболистки ЦСКА обыграли словенский «Крим» (21:27) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В волейбольном центре «Динамо» армейцы также рассчитывают провести встречу четвертьфинала ЛЧ с «Бухарестом» (11 апреля), заключительный домашний матч чемпионата России с «Уфой-Алисой» (31 марта) и все игры плей-офф текущего сезона.

Женский гандбольный клуб ЦСКА был основан в 2019 году. Красно-синие проводили матчи в «Игровой» на Ленинградском проспекте и во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина.