Женский ЦСКА проведет домашние матчи сезона в волейбольном центре «Динамо»
Женский ЦСКА достиг договоренности с волейбольным центром «Динамо» о проведении оставшихся домашних игр сезона-2020/21 на арене в Филевском Парке на улице Василисы Кожиной. Об этом сообщает портал «Быстрый центр».
Ранее, 13 марта, на этой площадке гандболистки ЦСКА обыграли словенский «Крим» (21:27) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В волейбольном центре «Динамо» армейцы также рассчитывают провести встречу четвертьфинала ЛЧ с «Бухарестом» (11 апреля), заключительный домашний матч чемпионата России с «Уфой-Алисой» (31 марта) и все игры плей-офф текущего сезона.
Женский гандбольный клуб ЦСКА был основан в 2019 году. Красно-синие проводили матчи в «Игровой» на Ленинградском проспекте и во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина.
Дополнительная информация:
https://handballfast.com/news/37161-zenskii-cska-vse-ostavsiesya-domasnie-matci-sezona-provedet-v-voleibolnom-centre-dinamo-na-ulice-vasilisy-kozinoi
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