Президента Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев обратился к российскому гандбольному сообществу.

«ФГР продолжает осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с календарными планами. Обращаем внимание на то, что некоторые игры чемпионата России по гандболу могут быть перенесены на более поздний срок в связи с невозможностью своевременного приезда команд к месту проведения встреч из-за введенных ограничений на авиаперелеты. Тем не менее, мы убеждены, что внутренние российские соревнования будут завершены в установленные сроки и в соответствии с регламентом.

ФГР находится в тесном контакте с Европейской федерацией гандбола (ЕФГ) и Международной федераций гандбола (МФГ), которые пока не понимают, как повлияет сложившаяся ситуация на нашу деятельность и взаимодействие с другими федерациями. Уже известно, что Федерация гандбола Польши (ФГП) обратилась в ЕГФ с просьбой перенести обе отборочные игры со сборной (3 марта в Кошалине, 6 марта в Астрахани) на неопределенный срок. Сегодня, 25 февраля, это обращение будет рассматриваться на внеочередном заседании исполкома ЕГФ. Возможны несколько вариантов решения: перенос матча Россия — Польша из Астрахани в Москву; проведение обоих отборочных встреч между Россией и Польшей на нейтральной территории в Сербии или Словакии; перенос игр на неопределенный срок. О решении, принятом исполкомом ЕГФ, мы оперативно сообщим.

Подобные изменения в связи с ситуацией вокруг Украины могут происходить не раз в дальнейшем. Тем не менее, национальные гандбольные сборные России должны продолжать вести подготовку к очередным международным матчам в соответствии со своими графиками.

Я уверен, что, сохраняя выдержку, спокойствие и профессиональное отношение к своей работе, поддерживая друг друга в нашей гандбольной семье, мы выйдем с честью из любой кризисной ситуации еще более сплоченными и обогащенными новым опытом. Спорт прежде всего!" — приводит слова Шишкарева официальный сайт ФГР.