Сборные России по гандболу будут играть на нейтральных аренах на европейских турнирах

Сборные России и Украины будут проводить домашние матчи на нейтральных площадках в соревнованиях, организованных под эгидой Европейской федерации гандбола (EHF), сообщает пресс-служба EHF.

EHF приняла такое решение в свете ситуации на Украине.

«Хотя EHF по-прежнему придерживается мнения, что лучшим вариантом является решение конфликтов в спортивном состязании на гандбольной площадке, она продолжает внимательно следить за развитием ситуации, чтобы оценить возможную необходимость дальнейших решений», — приводит ТАСС текст заявления пресс-службы федерации.

Сообщается, что ближайшие матчи женской сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы-2022 против Польши, которые должны были состояться 3 и 6 марта, будут перенесены.

Женский чемпионат Европы по гандболу пройдет в Северной Македонии, Словении и Черногории с 4 по 20 ноября 2022 года. В турнире примут участие 16 сборных.