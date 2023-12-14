Победившая рак гандболистка Бобровникова вспомнила, как начиналась болезнь

Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она рассказала, как начиналась лимфома Ходжкина.

— Где-то полтора года назад я начала чувствовать какие-то боли. Это было просто невозможно совмещать с гандболом, — говорит Бобровникова. — Например, у нас полуфинальный матч чемпионата России. Мы приехали в Тольятти, я утром просыпаюсь, а у меня как будто кисть поломана. А я гандболистка, мне нужно ловить мяч, кидать его, это все руками делается. Я пришла к нашему физиотерапевту, спросила: «Саша, что происходит? Что со мной?» А они не могли понять. Странно, как будто сустав отекший, как будто он поломанный, а мне на игру выходить. Ну, конечно, как обычно, ты переступаешь через себя, борешься, заматываешь пластырем и идешь играть. Проходит еще месяц — то же самое случилось с правой кистью. Это все в конце сезона, то есть перед полуфинальными и финальными матчами. Это доставляло мне огромный дискомфорт. Или, бывало, например, утром я встаю с кровати, опускаю ноги на пол и понимаю, что мне надо встать, а у меня колени как будто... Я не знаю, что с ними. То есть я не могу просто встать и разогнуть колени. Мне нужно дойти до туалета, но я не могу это сделать, а у меня сегодня, например, две тренировки: утренняя и вечерняя. Я не понимаю, как мне сегодня бегать на двух тренировках в таком состоянии. Потом, конечно, ты расхаживаешься как-то на разминке, это всегда было через боль. Наверное, я никому это не рассказывала. Не все девчонки в команде, может, не все мои подружки, тренеры знали, что это каждый день было через очень много боли, реально. Но ты как бы к этому состоянию потом привыкаешь. Это было до того, как у меня нашли рак. Конец позапрошлого сезона. Потом я думала, может, это от нагрузок, может, я не знаю, с возрастом. Я не понимала, из-за чего это. То есть я понимала, что это какие-то странные боли, что-то не так. Я поехала в отпуск, и в отпуске могла встать утром, а у меня локоть... То есть были поражены три области: кисти, локти и колени. Ничего другого — ни голеностопы, ни плечи. Могла утром встать, а я не могу просто разогнуть локоть, руку не могу разогнуть. Могла так и ходить, как Барби.

Думала, в отпуске же я уже не тренируюсь, что такое? Я не понимала вообще, что со мной. Потом я сразу, как приехала из отпуска, из Сардинии, сразу пошла к докторам, к терапевту. Начала сдавать анализы. У меня были какие-то очень странные результаты. Все повышено, как будто у меня какая-то аллергия в теле. Потом я уже обратилась к ревматологу. И вот она мне выписала диагноз: или синдром Шарпа, или склеродермия. Все эти аутоиммунные заболевания не очень изучены, это все на тоненького, вроде симптомы эти по анализам, но... Потом, через некоторое время, мне уже поставили диагноз «склеродермия».