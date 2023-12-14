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Сегодня, 12:30

Победившая рак гандболистка Бобровникова назвала три топ-события в свой жизни

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она рассказала, что в ее жизни главное.

— Вот три топовых события в моей жизни: победа в Рио, родить Арюшу и когда онкологи тебе говорят: «Все, мы тебя не держим». Я сказала: «Хорошо, подождите, все точно?» Мне ответили: «Да, все, Владлена. Лечение заканчивается». Переспросила: «Подождите. А лучевая терапия?», — говорит Бобровникова. — Я знаю, что всем ее делают, чтобы закрепить результат. Врачи такие: «Ну ладно, иди к заведующей по лучевой, заведующей радиологическим отделением». Я решила пойти, потому что я не хотела, чтобы потом... То есть чтобы точно все было четко. И вдруг заведующая посмотрела результаты, и она меня, конечно, удивила. Она посмотрела мой старый результат ПЭТ КТ и новый — и сказала: «Ты знаешь, ситуация у тебя была хреновенькая вначале». Мне об этом никто не говорил. Она продолжила: «Ситуация была хреновенькая, в начале лечения все было не очень. А то, что сейчас... Даже нечего облучать, то есть я даже тебе не могу... Ты следи, конечно, каждые три месяца обязательно должна делать ПЭТ, следить, чтобы лимфоузлы не росли, но тебе даже лучевую не надо делать сейчас». Я быстро забрала бумажки, побежала просто счастливая. Когда тебе точно говорят: «Все» и мозг понимает, что все кончено, все твои труды были не зря, весь этот позитивный настрой, то, что не давало унывать, переживать...

Гандбол
Алла Шишкина
Владлена Бобровникова
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