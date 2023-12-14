Победившая рак гандболистка Бобровникова объяснила, почему не стала замораживать яйцеклетки

Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она рассказала, почему отказалась от заморозки яйцеклеток.

— Ты приходишь к доктору, к онкологу, и первое, что он тебе говорит: «Будешь яйцеклетки замораживать?» Мне многие подписчицы писали, кто недавно узнал, я им говорила: «Девчонки, настраивайтесь, что будет такой момент». Тебя спрашивают, хочешь ты замораживать яйцеклетки или не хочешь, — говорит Бобровникова. — Мой муж Федерико, конечно, тоже большой молодец. Безумно меня поддерживал все это лечение. Он мне сказал: «Аморе (это по-итальянски «любимая»), для меня главное — ты и твое здоровье».

Если замораживать яйцеклетки, значит, переносится начало химии, нужно пить все гормоны, затем берется забор этих яйцеклеток, и только потом начинается химиотерапия. То есть на это нужно было какое-то время, может, где-то через месяц я начала бы терапию. Мы не хотели этого, муж мне сказал, что я для него самое важное, начинаем быстрее химиотерапию, ничего не будем делать. Но когда ты только узнал, что у тебя рак, наваливается столько всякой дополнительной информации, и то я, мне кажется, избежала всей этой бюрократической волокиты... Мне все сделали намного оперативнее, чем если бы я просто сама пошла.