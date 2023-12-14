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Сегодня, 12:15

Победившая рак гандболистка Бобровникова впервые рассказала, как потеряла ребенка

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
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Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она вспомнила, как в 2017 году потеряла ребенка.

— Иногда, когда я вбиваю свое имя и фамилию в Google, вижу там запрос «Владлена Бобровникова потеряла ребенка». Да, была такая страшная трагедия у нас в жизни, — говорит Бобровникова. — Потом, когда мы уже там пережили самые страшные времена, самый страшный период, я об этом как-то писала в соцсетях. И вот в соцсетях ты имеешь такую поддержку... И даешь другим поддержку. Очень много девчонок тоже мне писали, что у них была такая ситуация. У меня была первая беременность. Я вообще отлично проходила все, как всегда, бегала, летала, все по анализам было хорошо. Я была в обычной клинике, в обычной больнице, в женской консультации. Это была 33-я неделя. У меня были какие-то странные ощущения, что что-то не так. Обычно ребенок бьется, а тут... Я приехала в женскую консультацию на УЗИ. У меня начали искать сердцебиение ребенка, а сердцебиения нет. А уже было имя, было все... Мы уже все-все-все придумали, задумали... И вот доктор говорит мне такой вердикт...

Это было самое страшное, не сравнить с новостями, когда тебе говорят, что у тебя рак. Это был самый страшный момент в моей жизни, когда мне сказали, что у ребенка нет сердцебиения. Конечно, это слезы, рыдания, не только у меня. Я сразу позвонила Фе (Федерико, муж Бобровниковой, в прошлом чемпион Италии по плаванию. — Прим. «СЭ»), у него тоже слезы. Это самый страшный момент, который мы с ним пережили. Я впервые рассказываю эту историю. Да, мои близкие, друзья знают, я никогда не скрывала. Но в интервью — ни разу не делала. Да, это был тяжелый период.

Гандбол
Алла Шишкина
Владлена Бобровникова
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