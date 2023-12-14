«Шесть курсов химиотерапии — и никаких опухолей в теле нет». Гандболистка Бобровникова рассказала, как боролась с лимфомой Ходжкина

Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она рассказала о своих эмоциях, когда узнала об излечении.

— Сейчас я себя чувствую великолепно, потому что узнала, что все. Наконец мне доктора сказали, что никаких опухолей в моем теле нет, все хорошо, — говорит Бобровникова. — Лечение, что мы прошли, — это шесть курсов химиотерапии. Это был долгий путь, оно помогло, и все: в моем теле нет опухолей. Сейчас я каждые две недели сдаю кровь на анализы. Я должна каждые три месяца делать ПЭТ КТ — это такая контрастная КТ, которая показывает все опухоли в твоем теле. И делать обычную КТ — тоже каждый месяц, то есть нужно следить за собой. Но все равно тот момент, когда мне на почту прислали результаты ПЭТ КТ после шести курсов... Я открываю, и там написано всеми медицинскими терминами, полный ответ на проведенное лечение. То есть твой мозг вроде понимает, что как бы все супер, все хорошо, но как бы ты не веришь. Я сразу написала моему... как бы не моему онкологу. Онколог Марина Александровна, она бывшая гандболистка, она мне очень помогала в течение всего лечения. Я сразу написала: «Пожалуйста, я не вытерплю дожидаться следующего дня, чтобы, когда уже я пойду в онкоцентр, мне сказали уже официальный результат. Я не дождусь. Пожалуйста, скажите мне сразу». Она мне ответила: «Влада, поздравляю. Это замечательный результат. Полный ответ, все, ты здорова, можно сказать, ты победила». Когда я увидела эту эсэмэску, мурашки были просто. Сначала я была в каком-то недоумении, такая пауза была. Потом я просто... Не знаю, тебя захлестывают эти эмоции какой-то победы, как будто с плеч просто какой-то груз снят, и все — полились слезы от счастья. Я сразу записала голосовое сообщение маме, Федерико. Мама тоже в истерике орала: «Доченька, какая классная новость!» Я очень горжусь тем, как я прошла этот путь, и я это транслировала в своих социальных сетях. Но все равно это действительно было тяжело, потому что каждый день... Ты никогда не знаешь, какая побочка вылезет, какой-нибудь стоматит, какая-нибудь аллергия, какое-нибудь пятно. То есть я старалась активничать, скажем так, ездила на роликах, старалась тренироваться, что-то делать. Но, конечно, не хватало сил. Иногда, повторюсь, какие-то побочки вылезали, но я не позволяла закрадываться каким-то мыслям в мою голову, что что-то не получится, что мне нужно будет какое-то еще лечение или его нужно поменять.