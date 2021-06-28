Минспорт поддержит заявку на проведение в России женского чемпионата Европы по гандболу

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта России поддержит заявку на проведение в стране женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года, сообщает ТАСС.

По словам Матыцина, министерство спорта приветствует планы проведения столь крупного международного турнира в России и готово оказать всю необходимую организационную поддержку.

Страна — хозяйка чемпионата Европы будет названа на конгрессе Европейской федерации гандбола, который состоится 17-18 ноября. В борьбе за право принять турнир также участвует совместная заявка Норвегии, Швеции и Дании.