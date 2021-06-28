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Минспорт поддержит заявку на проведение в России женского чемпионата Европы по гандболу

15:45
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта России поддержит заявку на проведение в стране женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года, сообщает ТАСС.

По словам Матыцина, министерство спорта приветствует планы проведения столь крупного международного турнира в России и готово оказать всю необходимую организационную поддержку.

Страна — хозяйка чемпионата Европы будет названа на конгрессе Европейской федерации гандбола, который состоится 17-18 ноября. В борьбе за право принять турнир также участвует совместная заявка Норвегии, Швеции и Дании.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11768487

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