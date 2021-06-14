Бодниева вошла в тренерский штаб женской сборной России по гандболу
21:04
Людмила Бодниева включена в тренерский штаб женской сборной России по гандболу, сообщает сайт Федерации гандбола России (ФГР).
«Уже не секрет, что Людмила Валерьевна ассистировала в ЦСКА Ольге Акопян, когда та была назначена исполняющим обязанности главного тренера клуба. И она очень помогла команде завоевать золото Суперлиги. Уверен, что теперь тренерский штаб сборной России стал еще сильнее», — сказал президент ФГР Сергей Шишкарев.
По его словам, экс-главный тренер сборной России Евгений Трефилов не будет работать с командой на сборах и турнирах по состоянию здоровья. Ранее Трефилов входил в штаб сборной в качестве тренера-консультанта.
Бодниева — двукратная чемпионка мира в составе сборной России .
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