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Сегодня, 16:09

Международная федерация гандбола сохранит недопуск россиян, несмотря на рекомендации МОК

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация гандбола (IHF) сохранит отстранение российских спортсменов, сообщает ТАСС.

«IHF сохранит свою позицию, основываясь на рекомендации МОК. Мы будем следить за ситуацией, тесно консультируясь с МОК, и реагировать соответствующим образом», — приводит слова пресс-служба ТАСС.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Источник: ТАСС
Гандбол
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