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Сегодня, 17:48

Москва примет «Финал четырех» Кубка России по гандболу

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Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, утверждено место проведения заключительного этапа мужского Кубка России сезона-2022/23.

В 2023 году «Финал четырех» пройдет на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Полуфиналы запланированы на 30 апреля, матч за третье место и финал состоятся 1 мая.

За почетный трофей будут вести борьбу «Зенит» (Санкт-Петербург), «Пермские медведи» (Пермь), ЦСКА (Москва), «Чеховские медведи» (Чехов).

В прошлом сезоне обладателем Кубка России впервые в истории стал «Виктор». Ставропольский клуб завоевал трофей на домашней площадке в Буденновске, но на этот раз в «Финал четырех» не попал.

Жеребьевка полуфиналов пройдет 6 апреля в Чехове в перерыве матч Суперлиги «Чеховские медведи» — «Пермские медведи».

Анатолий Курагин

Гандбол
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