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Трефилов о сборной Норвегии: «Помните Страшилу из «Волшебника Изумрудного города»? Правда всегда вылезает наружу»

Легенда гандбола Трефилов оценил прогресс сборной Норвегии при помощи России
Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Трефилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал причину прогресса норвежского гандбола в последние годы. И заявил, что сборная Норвегии была заинтересована в отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Бог мне свидетель, они научились многому у нас. Марит Брейвик, которая сделала из норвежской сборной лидера, является ученицей великого Игоря Турчина. Сейчас Норвегия — мощная сила. Но, ребята, вы играли нам в Рио и Токио! С тех пор, как Брейвик ушла, победы стали даваться им тяжелее. Пусть учатся на своих ошибках. Если они такие сильные, то почему не выиграли Олимпиаду?

Помните Страшилу из «Волшебника Изумрудного города»? У него торчали куски соломы из-под шляпы. Я вот к чему: вы можете скрывать свой интерес, но правда всегда вылезает наружу», —  сказал Трефилов корреспонденту «СЭ».

Ранее Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские команды от участия в европейских турнирах на неопределенный срок.

Сборная Норвегии по гандболу
Евгений Трефилов
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