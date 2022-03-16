Трефилов о сборной Норвегии: «Помните Страшилу из «Волшебника Изумрудного города»? Правда всегда вылезает наружу»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал причину прогресса норвежского гандбола в последние годы. И заявил, что сборная Норвегии была заинтересована в отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Бог мне свидетель, они научились многому у нас. Марит Брейвик, которая сделала из норвежской сборной лидера, является ученицей великого Игоря Турчина. Сейчас Норвегия — мощная сила. Но, ребята, вы играли нам в Рио и Токио! С тех пор, как Брейвик ушла, победы стали даваться им тяжелее. Пусть учатся на своих ошибках. Если они такие сильные, то почему не выиграли Олимпиаду?

Помните Страшилу из «Волшебника Изумрудного города»? У него торчали куски соломы из-под шляпы. Я вот к чему: вы можете скрывать свой интерес, но правда всегда вылезает наружу», — сказал Трефилов корреспонденту «СЭ».

Ранее Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские команды от участия в европейских турнирах на неопределенный срок.