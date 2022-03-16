«Друзья викинги, расслабьтесь!» Трефилов обратился к норвежским спортсменам после отстранения россиян

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов объяснил особенно рьяное стремление представителей Норвегии отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Ничего из этого не имеет общего со спортом. Так не должно быть! Бывали моменты, когда я терял самообладание, но быстро остывал и приносил извинения. Это спорт! Я всегда твердил это своим девчатам.

Как ты можешь, к примеру, наступить кому-то на лыжу на финише? Это же спортсмен, такой же, как и ты. Он проливал те же пот и слезы.

Но то, как норвежцы ведут себя последние пару лет… Они принимают наши слабости за свою победу. Друзья викинги, расслабьтесь!» — приводит слова Трефилова Handball Planet.

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия российских спортсменов в турнирах на территории страны.

Исполком МОК призвал международные спортивные федерации отменить все запланированные соревнования в России и Белоруссии и отказаться от демонстрации флагов, а также исполнения гимнов стран на международных стартах из-за ситуации на Украине.