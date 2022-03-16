Трефилов вспомнил СССР и назвал странным отстранение российских команд на всех уровнях: «А дети здесь при чем?»

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов объяснил, как отстранение от международных соревнований может пойти на пользу российскому гандболу.

«Я не вижу ничего рационального в этом решении. Отсутствие сборной России только снизит уровень соревнований. Мы же может кое-что приобрести из этого.

Вспомните Советский Союз. По большей части он был изолирован от остального мира, мы могли показать себя только на Олимпиаде и чемпионате мира. Зато у нас было гораздо больше времени на тренировочные сборы — до 200 дней в олимпийский год, представляете?

Как результат, в 1972 году, когда гандбол дебютировал на Олимпийских играх, женская и мужская сборные СССР выиграли золотые медали. Наверное, сейчас настало время обратить внимание на себя самих, начать тренировать новых игроков.

Но меня все равно беспокоит один вопрос. Почему санкции затрагивают даже детские команды? А дети здесь при чем? Они ничего не понимают в происходящем, но их все равно банят. Это удар в спину», — сказал Трефилов корреспонденту «СЭ».