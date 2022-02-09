ЦСКА крупно обыграл СКИФ в Краснодаре

Своими эмоциями от победы (20:37) на выездной игре со СКИФом поделился левый полусредний ЦСКА Дмитрий Киселёв .

Максимально положительные эмоции от победы и встречи в целом. Хорошо, что получилось так крупно выиграть. Это отличная практика и опыт. Всегда победы с таким счетом придают команде уверенности. Можно было играть по счету и натренировать связки. Важно, что и пропускали мы мало, хорошо отрабатывали в защите. Плюс вратари отлично постарались. Дима Кузнецов вообще справился блестяще, больше пятидесяти процентов сейвов, — подчеркивает Киселев. — Огромную роль сыграл, конечно, настрой команды. После уверенной победы в Питере не стали расслабляться. С первых минут вышли и жестко сыграли в защите против СКИФа, вот и удалось с первых минут повести с крупным отрывом. Считаю, что сопернику помешало большое количество потерь и технического брака, а также поспешные неподготовленные броски. Они очень ясно читались для нашей защиты и вратарей.

Следующая игра для ЦСКА пройдёт на домашней арене 19-го февраля, в которой армейцы встретятся с «Донскими казаками-ЮФУ».