Флорентин Пера возглавит женский ЦСКА со следующего сезона

Новым главным тренером ЦСКА со следующего сезона станет Флорентин Пера, информирует официальный сайт клуба. Румынский специалист переберется в российскую столицу из «Рымнику Вылчи».

К работе с армейским клубом румынский специалист приступит с июля, когда команда выйдет из отпуска. Тогда же произойдет и знакомство нового главного тренера с игроками.

Вчера, 29 мая, ЦСКА в Будапеште уступил норвежскому «Виперсу» (33:30) в матче полуфинала женской Лиги чемпионов. 30 мая россиянки сыграют против «Дьера» во встрече за третье место.