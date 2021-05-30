Флорентин Пера возглавит женский ЦСКА со следующего сезона
15:30
Новым главным тренером ЦСКА со следующего сезона станет Флорентин Пера, информирует официальный сайт клуба. Румынский специалист переберется в российскую столицу из «Рымнику Вылчи».
К работе с армейским клубом румынский специалист приступит с июля, когда команда выйдет из отпуска. Тогда же произойдет и знакомство нового главного тренера с игроками.
Вчера, 29 мая, ЦСКА в Будапеште уступил норвежскому «Виперсу» (33:30) в матче полуфинала женской Лиги чемпионов. 30 мая россиянки сыграют против «Дьера» во встрече за третье место.
Дополнительная информация:
https://whccska.ru/news/florentin-pera-novyj-glavnyj-trener-cska/
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