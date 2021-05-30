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Флорентин Пера возглавит женский ЦСКА со следующего сезона

15:30
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Новым главным тренером ЦСКА со следующего сезона станет Флорентин Пера, информирует официальный сайт клуба. Румынский специалист переберется в российскую столицу из «Рымнику Вылчи».

К работе с армейским клубом румынский специалист приступит с июля, когда команда выйдет из отпуска. Тогда же произойдет и знакомство нового главного тренера с игроками.

Вчера, 29 мая, ЦСКА в Будапеште уступил норвежскому «Виперсу» (33:30) в матче полуфинала женской Лиги чемпионов. 30 мая россиянки сыграют против «Дьера» во встрече за третье место.

Дополнительная информация:

https://whccska.ru/news/florentin-pera-novyj-glavnyj-trener-cska/

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