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Гандболистки ЦСКА уступили «Виперсу» в полуфинале Лиги чемпионов

20:35
29 мая. Будапешт. «Виперс» — ЦСКА — 33:30. Фото ПГК ЦСКА, Instagram
29 мая. Будапешт. «Виперс» — ЦСКА — 33:30. Фото ПГК ЦСКА, Instagram
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29 мая в Будапеште норвежский «Виперс» одержал победу над ЦСКА (33:30) в матче полуфинала женской Лиги чемпионов.

30 мая россиянки сыграют против «Дьера» во встрече за третье место.

В четвертьфинале турнира ЦСКА оказался сильнее в двухматчевом противостоянии «Бухареста» (51:51). Красно-синие вышли в полуфинал благодаря большему числу забитых мячей на выезде.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

1/2 финала

«Виперс» (Норвегия) — ЦСКА (Россия) — 33:30 (18:12)

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