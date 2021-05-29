Гандболистки ЦСКА уступили «Виперсу» в полуфинале Лиги чемпионов

29 мая в Будапеште норвежский «Виперс» одержал победу над ЦСКА (33:30) в матче полуфинала женской Лиги чемпионов.

30 мая россиянки сыграют против «Дьера» во встрече за третье место.

В четвертьфинале турнира ЦСКА оказался сильнее в двухматчевом противостоянии «Бухареста» (51:51). Красно-синие вышли в полуфинал благодаря большему числу забитых мячей на выезде.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

1/2 финала

«Виперс» (Норвегия) — ЦСКА (Россия) — 33:30 (18:12)