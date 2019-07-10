ФГР поможет семье погибшей 20-летней гандболистки молодежной сборной России

Федерация гандбола России (ФГР) возьмет на себя все расходы по организации похорон игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой и финансово поможет ее семье, сообщается на официальном сайте организации.

В ближайшее время будет решен вопрос о перевозке погибшей спортсменки на родину. Спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2-7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором принимала участие.

Королева выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.

20-летняя гандболистка молодежной сборной России погибла в Польше