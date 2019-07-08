20-летняя гандболистка молодежной сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

20-летняя гандболистка утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2-7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором принимала участие. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши.

Королева выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, а также играла за молодежную сборную России.