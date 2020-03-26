Федерация гандбола России выступила с заявлением в связи с коронавирусом

Федерация гандбола России (ФГР) рекомендовала исполкому рассмотреть возможность проведения финальной стадии чемпионата России сезона-2019/20 летом в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба федерации. Также, ФГР выступила с рекомендациями к клубам, иностранным специалистам и игрокам, а также к гандбольным секциям.

— Скорость распространения коронавируса, несмотря на все усилия, не идет на спад, поэтому мы считаем, что ограничительные меры будут носить как минимум среднесрочный характер, — говорится в заявлении федерации. — В связи с этим Федерация гандбола России рекомендует исполкому ФГР рассмотреть возможность проведения финальной стадии чемпионата России сезона-2019/20 в летний период с учетом проекта календаря европейских соревнований, представленного Европейской федерации гандбола. Клубам, школам, секциям — в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных властей приостановить тренировки в залах и на открытом воздухе и отправить игроков и тренерский состав в отпуск до особого распоряжения. Иностранным специалистам и игрокам — в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия ограничительных мер. Тренерским штабам клубов — разработать график индивидуальных тренировок игроков, а игрокам — придерживаться этого графика для сохранения спортивной формы.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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