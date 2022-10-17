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Сегодня, 15:13

Дмитрий Киселев: «УТС сборной — полезная практика»

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Дмитрий Киселев.
Фото ФГР

Правый полусредний сборной России и ЦСКА Дмитрий Киселев рассказал о прошедших сборах национальной команды, которые проходили в Новогорске с 8 по 16 октября.

— Эмоции от сборов у меня только положительные. На них всегда приятно приезжать снова. Это отличная возможность увидеться с товарищами из других команд, пообщаться. Так что все были в очень хорошем настроении. УТС прошел по запланированной тренерским штабом программе. Думаю, что все мы выложились на максимум и выполнили все поставленные задачи. Большой акцент был сделан на физические кондиции и стратегические приемы. Мы очень много бегали, отрабатывали контратаки, быстрый центр, — постоянно находились в движении и прививали скоростную игру. Еще большое внимание уделяли защитным действиям. Думаю, что это очень правильно, так как это наша проблемная зона, — рассказал Киселев. — Считаю, что сборы — полезная и интересная практика. Прошлые я пропустил, так что в этот раз ехал с большим энтузиазмом. Там ты разгружаешься головой, эмоционально заряжаешься. Что говорить, смена обстановки всегда полезна. Подводя итоги, в сборной мы поработали над физикой, развили свои игровые навыки и кондиции. Это положительно повлияет и на работу в клубе, — сказал Киселев в разговоре с Василисой Воробковой.

Сборная России по гандболу
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