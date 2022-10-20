Сергей Шишкарев: «Хотим придерживаться одной философии развития «Черноморца» и «Черноморочки»

В среду, 19 октября, очередную игру недавно образованной новороссийской гандбольной команды «Черноморочка», которую она выиграла у спортсменок из Тольятти со счетом 39:20, в полном составе посетил футбольный «Черноморец».

«Мы переживаем за «Черноморочку», будем поддерживать наших гандболисток. Они приезжали к нам на игру с «Ротором» и отлично за нас болели. Я думаю, приятно девчонкам молодым смотреть на молодых пацанов и наоборот. Это здорово! Если здесь сойдутся два любящих сердца, это вообще будет круто!» — цитирует главного тренера «Черноморца» Константина Зырянова официальный сайт новороссийского клуба.

«В середине сентября мы провели в Новороссийске ряд мероприятий, посвященных развитию спорта в городе. Вы помните, что было объявлено о том, что Группа компаний «Дело» стала инвестором футбольного клуба «Черноморец», где уже начались определенные преобразования. На должность генерального директора был приглашен опытный менеджер Валентин Климко, а главным тренером стал известный в прошлом футболист Константин Зырянов. Кстати, под его руководством команда уже одержала три победы подряд в ФНЛ-2.

Также впервые в истории в Новороссийске появилась женская гандбольная команда, перед которой поставлены серьезные амбициозные задачи. «Черноморочка» уже провела в Высшей лиге восемь игр и во всех праздновала успех. Со своей стороны, мне хотелось бы, чтобы эти команды придерживались одной философии развития, были узнаваемы в маркетинговом пространстве и, конечно, имели дружеские конструктивные отношения. Вчера «Черноморец» в полном составе посетил матч с участием гандбольной команды. Насколько я знаю из личного общения, и игроки, и тренеры получили большое удовольствие и массу положительных эмоций. Так и должно быть, ведь обе команды защищают честь одного города", — отметил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.