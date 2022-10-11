ЦСКА подписал контракт с Юлианом Гириком

24-летний разыгрывающий Юлиан Гирик, выступавший ранее за «СКА-Минск», пополнил ряды армейцев.

— Эмоции от перехода в ЦСКА у меня положительные. Столичная команда очень сильная, и есть много возможностей для профессионального роста и развития. До этого я уже однажды бывал в Москве, когда со СКА приезжали на международный турнир. Пока точно не могу сказать, мой ли это город, но адаптация проходит легко. Закрываю оставшиеся юридические вопросы и уже полноценно обживаюсь. В клубе меня встретили отлично. Все было комфортно и оперативно. Сначала пообщался с руководством и тренерами. Мне рассказали о том, чего ждут от меня, а потом уже представили команде. С ребятами быстро нашел общий язык. Все коммуникабельные, готовы помочь в любом вопросе. И в команде играют Артур Рудь и Миша Жила, с которыми я выступал за СКА. Знакомые лица — это всегда приятный бонус, — поделился Гирик. — Говоря о первом впечатлении о тренировочном процессе, разница, конечно, есть, к ней надо привыкнуть. В СКА идет больше упор на развитие твоих личных качеств и физической подготовки, а в ЦСКА ты должен встроиться в систему команды и приносить коллективный результат. Мне это нравится, ведь мы должны быть и чувствовать себя одним целым, единым организмом, чтобы показывать максимальную результативность. Так что и цели на сезон у меня заключаются в том, чтобы помочь клубу выиграть все турниры, в которых мы выступаем. Хочу влиться в новый коллектив и достойно показать себя, ведь и в личном плане это очень интересный новый опыт и вызов.

Дебют новичка армейцев планируется 21 октября в выездном матче против «Динамо» Астрахань.