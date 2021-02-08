Алексей Алексеев стал новым главным тренером женской сборной России по гандболу
14:10
Женской сборной России по гандболу назначен новый тренерский штаб. Команду возглавил Алексей Алексеев, который был ассистентом бывшего наставника сборной Амброса Мартина.
Новыми тренерами команды стали Ольга Акопян и Томаш Главаты, тренером-консультантом назначен Евгений Трефилов.
55-летний Алексеев работает в женской сборной России с сентября 2016 года. Он принимал участие в серебряном Евро-2018 и бронзовом ЧМ-2019.
22 февраля женская сборная России начнет подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр, который состоится 19-21 марта в Дьере.
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