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Алексей Алексеев стал новым главным тренером женской сборной России по гандболу

14:10
Игроки женской сборной России по гандболу. Фото rushandball.ru
Игроки женской сборной России по гандболу. Фото rushandball.ru

Женской сборной России по гандболу назначен новый тренерский штаб. Команду возглавил Алексей Алексеев, который был ассистентом бывшего наставника сборной Амброса Мартина.

Новыми тренерами команды стали Ольга Акопян и Томаш Главаты, тренером-консультантом назначен Евгений Трефилов.

55-летний Алексеев работает в женской сборной России с сентября 2016 года. Он принимал участие в серебряном Евро-2018 и бронзовом ЧМ-2019.

22 февраля женская сборная России начнет подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр, который состоится 19-21 марта в Дьере.

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