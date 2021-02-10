Тренерский штаб женской сборной России по гандболу определился с составом команды на ближайший сбор

Определен состав женской сборной России по гандболу на первый сбор под руководством нового главного тренера Алексея Алексеева, сообщает сайт Федерации гандбола России. В список вошли 28 гандболисток.

Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина, Анна Седойкина (обе — ЦСКА), Анастасия Лагина («Лада»).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»), Наталья Решетникова («Лада»), Дарья Самохина («Астраханочка).

Правые крайние: Диана Голуб («Кубань), Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Марина Судакова (ЦСКА), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Яна Жилинскайте («Лада»), Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Мария Дудина («Кубань»), Екатерина Зеленкова («Астраханочка»), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Полина Ведехина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Екатерина Ильина (ЦСКА), Валерия Кирдяшева, Ольга Щербак (обе — «Лада»), Милана Таженова («Ростов-Дон»).

Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты (тренеры), Евгений Трефилов (тренер-консультант).

Первый сбор под руководством Алексеева команда проведет с 22 по 28 февраля в Ростове-на-Дону. Ближайшим турниром сборной станет олимпийская квалификация: 19-21 марта наши девушки в Дьере поспорят за две путевки на Олимпиаду с гандболистками Венгрии, Сербии и Китая.