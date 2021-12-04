СКИФ одержал победу в первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ
20:32
В первом матче 1/16 финала мужского Кубка ЕГФ СКИФ одержал победу над «Поважской Быстрицей» — 25:22.
По итогам номинально «домашней» игры, прошедшей в Словакии, подопечные Анатолия Скоробогатова имеют в запасе преимущество в три мяча. Ответная игра состоится 4 декабря на той же площадке.
Гандбол
Европейский кубок. Мужчины
3-й раунд
СКИФ (Россия) — Поважска-Быстрица (Словакия) — 25:22 (11:10)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю