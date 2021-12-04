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СКИФ одержал победу в первом матче 1/16 финала Кубка ЕГФ

20:32
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В первом матче 1/16 финала мужского Кубка ЕГФ СКИФ одержал победу над «Поважской Быстрицей» — 25:22.

По итогам номинально «домашней» игры, прошедшей в Словакии, подопечные Анатолия Скоробогатова имеют в запасе преимущество в три мяча. Ответная игра состоится 4 декабря на той же площадке.

Гандбол

Европейский кубок. Мужчины

3-й раунд

СКИФ (Россия) — Поважска-Быстрица (Словакия) — 25:22 (11:10)

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Иван Шитик все материалы автора
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