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Российский СКИФ вышел в 1/8 финала Кубка ЕГФ

19:04
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В Словакии 5 декабря прошел повторный матч 1/16 финала Кубка ЕГФ.

Как и днем ранее, СКИФ одержал победу над «Поважской Быстрицей» — 28:27. Краснодарцы оформили выход в 1/8 финала.

Гандбол

Европейский кубок. Мужчины

3-й раунд

Поважска-Быстрица (Словакия) — СКИФ (Россия) — 27:28 (14:15)

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Иван Шитик все материалы автора
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