Российский СКИФ вышел в 1/8 финала Кубка ЕГФ

В Словакии 5 декабря прошел повторный матч 1/16 финала Кубка ЕГФ.

Как и днем ранее, СКИФ одержал победу над «Поважской Быстрицей» — 28:27. Краснодарцы оформили выход в 1/8 финала.

Гандбол

Европейский кубок. Мужчины

3-й раунд

Поважска-Быстрица (Словакия) — СКИФ (Россия) — 27:28 (14:15)