Российский СКИФ вышел в 1/8 финала Кубка ЕГФ
19:04
В Словакии 5 декабря прошел повторный матч 1/16 финала Кубка ЕГФ.
Как и днем ранее, СКИФ одержал победу над «Поважской Быстрицей» — 28:27. Краснодарцы оформили выход в 1/8 финала.
Гандбол
Европейский кубок. Мужчины
3-й раунд
Поважска-Быстрица (Словакия) — СКИФ (Россия) — 27:28 (14:15)
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