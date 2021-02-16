ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы

Одержав две победы над шведским «Алингсосом» в Москве (31:23; 28:27), ЦСКА за четыре тура до финиша группового этапа Евролиги завоевал путевку в 1/8 финала турнира. Впечатлениями от матчей против шведов и дальнейшими планами в еврокампании поделился врио спортивного директора и тренер ЦСКА Игорь Левшин.

— Мы рады, что смогли добиться выполнения задачи-минимум в Лиге Европы! «Алингсос» — очень неудобный соперник для любой команды: молодые игроки энергичны, хорошо обучены, предпочитают быстрый гандбол. Этот клуб нельзя недооценивать. В первом матче у ЦСКА многое получалось, мы смогли пресечь шведские контратаки, да и наши вратари несколько раз здорово выручили. Армейцы показали хорошую реализацию в нападении, что стало ключом к победе. Понимали, что во второй встрече будет тяжелее, — сказал Левшин. — Мы уже не могли застать соперников врасплох, да и усталость гандболистов сказывалась. Наши ребята смогли выступить как единое целое в важные отрезки матча и довести дело до победы. Но расслабляться не стоит! Мы планируем полноценно готовиться к оставшимся играм с «Нексе» и «Магдебургом». Нам важно заработать максимум очков. Это непростая задача, но ее выполнение придаст эмоциональных и моральных сил в плей-офф. Наши возможные соперники по 1/8 финала — команды, с которыми мы способны не только играть на равных, но и побеждать. Главное — не расслабляться!

Следующий матч ЦСКА проведет в рамках чемпионата России 20 февраля на выезде. Соперниками армейцев выступят «Пермские медведи».