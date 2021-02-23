ЦСКА уступил «Нексе» на выезде

ЦСКА поиграл «Нексе» в выездном матче Лиги Европы (32:31). Отразивший 16 бросков вратарь красно-синих Дмитрий Кузнецов посетовал на большое количество ошибок команды.

— У нас не получилось заполучить преимущество в первом тайме за счет скоростных действий, как это было в прошлых матчах Евролиги, — сказал Кузнецов. — Мы сделали много технических ошибок в нападении, что и не позволило нам оторваться от соперника. В середине второго тайма мы трижды потеряли мяч, что позволило «Нексе» оторваться в счете. ЦСКА отдал много сил, чтобы догнать оппонентов. Но спешка сыграла с нами в злую шутку: после нашей крайней атаки я не успел вернуться в ворота, чем и воспользовались хорваты, забросившие мяч в пустую «рамку» на последних секундах. Такие матчи обидно проигрывать, но уже ничего не сделаешь. Проведем анализ матча, поработаем над ошибками, чтобы в дальнейших играх их не повторять. Нас ждет много важных матчей, поэтому голову пеплом мы не будем посыпать, а уделим время подготовке к финальной части сезона.

Напомним, что в прошлом туре ЦСКА досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. В финальном туре группового этапа международного турнира ЦСКА примет «Магдебург» на своей площадке 2 марта.