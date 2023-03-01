Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 20:13

Служба коммуникаций РФС вынесла вердикт по неназначенному пенальти в финале Кубка России по мини-футболу

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Служба коммуникаций РФС вынесла вердикт по неназначенному пенальти в финале Кубка России, где встречались футболисты «Синары» и «КПРФ» (4:3 доп. вр.).

В службе заявили, что планируют начать использовать систему видеопомощи в решающих матчах мини-футбола.

«Экспертно-техническая комиссия РФС признала ошибочным решение арбитров не назначить пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку игроку «Синары» на последних секундах финального матча Кубка России по мини-футболу. Сейчас проводится проверка для определения меры ответственности каждого судьи, которая в дальнейшем повлияет на назначения. Также РФС уже подготовил обращение в ФИФА с просьбой разрешить использование системы видеопомощи в решающих матчах чемпионата и Кубка России», — написано в заявлении службы коммуникаций РФС.

В прошедшем матче «Синара» стала обладателем Кубка России в третий раз в истории и во второй раз подряд — клуб выигрывал трофей в 2007 и 2022 годах.

РФС
МФК КПРФ
МФК Синара
1
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
В КХЛ начинается самое интересное!
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Рейнджерс» избавились от Кравцова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алаев — о финале Кубка России по мини-футболу: «Шикарная атмосфера, рад, что получился праздник»
Новости
RSS RSS
Все новости