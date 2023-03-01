Служба коммуникаций РФС вынесла вердикт по неназначенному пенальти в финале Кубка России по мини-футболу

Служба коммуникаций РФС вынесла вердикт по неназначенному пенальти в финале Кубка России, где встречались футболисты «Синары» и «КПРФ» (4:3 доп. вр.).

В службе заявили, что планируют начать использовать систему видеопомощи в решающих матчах мини-футбола.

«Экспертно-техническая комиссия РФС признала ошибочным решение арбитров не назначить пенальти в эпизоде с попаданием мяча в руку игроку «Синары» на последних секундах финального матча Кубка России по мини-футболу. Сейчас проводится проверка для определения меры ответственности каждого судьи, которая в дальнейшем повлияет на назначения. Также РФС уже подготовил обращение в ФИФА с просьбой разрешить использование системы видеопомощи в решающих матчах чемпионата и Кубка России», — написано в заявлении службы коммуникаций РФС.

В прошедшем матче «Синара» стала обладателем Кубка России в третий раз в истории и во второй раз подряд — клуб выигрывал трофей в 2007 и 2022 годах.