Сборная России по мини-футболу обыграла команду Киргизии в товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Киргизии в товарищеском матче — 6:1. Встреча прошла в Бишкеке.

В составе российской сборной забитыми голами отметились Павел Карпов, Александр Пирогов (дубль), Валерий Демин, Андрей Батырев и Азиз Муждаков. За команду Киргизии единственный мяч забил Айдарбек Абдужалил.

Этот матч стал для сборной России первым под руководством главного тренера Бесо Зоидзе. 49-летний грузинский специалист возглавил национальную команду 8 февраля.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.