Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 19:52

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Киргизии в товарищеском матче

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Киргизии в товарищеском матче — 6:1. Встреча прошла в Бишкеке.

В составе российской сборной забитыми голами отметились Павел Карпов, Александр Пирогов (дубль), Валерий Демин, Андрей Батырев и Азиз Муждаков. За команду Киргизии единственный мяч забил Айдарбек Абдужалил.

Этот матч стал для сборной России первым под руководством главного тренера Бесо Зоидзе. 49-летний грузинский специалист возглавил национальную команду 8 февраля.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Сборная России по мини-футболу
1
0
Читайте также
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Кубок Гагарина: абсолютное равенство
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Служба коммуникаций РФС вынесла вердикт по неназначенному пенальти в финале Кубка России по мини-футболу
Новости
RSS RSS
Все новости