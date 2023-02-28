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Алаев — о финале Кубка России по мини-футболу: «Шикарная атмосфера, рад, что получился праздник»

Алина Савинова
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Председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев заявил, что «Финал четырех» Кубка России по мини-футболу прошел в шикарной атмосфере.

«Шикарная атмосфера, рад, что получился праздник. Хотел бы поблагодарить Российский футбольный союз (РФС), Григория Викторовича Иванова и всех, кто занимался организацией матча, потому что действительно получился шикарный матч, давно не был на такой атмосфере. Там, конечно, могут быть вопросы к судейству в конце [матча], но в целом, конечно, праздник удался. Хотелось бы, чтобы судьи тоже соответствовали уровню мероприятий», — приводит ТАСС слова Алаева.

«Финал четырех» Кубка России по мини-футболу прошел с 25 по 26 февраля в Екатеринбурге. Победителем турнира стала «Синара», которая в финальной игре обыграла КПРФ.

Источник: https://tass.ru/sport/17156281
Александр Алаев
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«Синара» обыграла КПРФ в финале Кубка России по мини-футболу
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