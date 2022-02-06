Экс-футболист сборной России по футболу Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение национальной сборной в матче с Португалией в финале чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (2:4).

«Да, к сожалению, вели 2:0 и проиграли 2:4. Ну, что поделать. Очень жаль. В целом, отличное выступление. Серебро — тоже хороший результат. Могли стать лучшими, но не выиграли. Было важно победить, но не получилось. Не играет роли, кого они выиграли в полуфинале. Та игра была важной, но на месте украинцев могла быть любая другая сборная», — сказал Самедов «СЭ».

Россия по ходу матча вела 2:0. Отличились Антон Соколов и Андрей Афанасьев. После этого португальцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. Томаш Пасу отыграл один мяч, после чего дубль сделал Андре Коэлью. В концовке в пустые ворота забил Фани.