Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 21:45

«Серебро — хороший результат». Самедов — о поражении сборной России в финале Евро-2022

Самедов считает отличным выступление сборной России на чемпионате Европы по мини-футболу
Микеле Антонов

Экс-футболист сборной России по футболу Александр Самедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение национальной сборной в матче с Португалией в финале чемпионата Европы по мини-футболу в Амстердаме (2:4).

«Да, к сожалению, вели 2:0 и проиграли 2:4. Ну, что поделать. Очень жаль. В целом, отличное выступление. Серебро — тоже хороший результат. Могли стать лучшими, но не выиграли. Было важно победить, но не получилось. Не играет роли, кого они выиграли в полуфинале. Та игра была важной, но на месте украинцев могла быть любая другая сборная», — сказал Самедов «СЭ».

Россия по ходу матча вела 2:0. Отличились Антон Соколов и Андрей Афанасьев. После этого португальцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. Томаш Пасу отыграл один мяч, после чего дубль сделал Андре Коэлью. В концовке в пустые ворота забил Фани.

Александр Самедов
Сборная России по мини-футболу
2
0
Читайте также
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Бил финна палкой, рвал майку и убегал от врачей, чтобы поехать на Олимпиаду: кто такой Александр Большунов, выигравший для России первое золото Пекина-2022
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россия в шестой раз проиграла в финале чемпионата Европы по мини-футболу

Свищев о поражении сборной России на Евро-2022: «Наверно устали, посыпались, но португальцы были хороши»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости